Hem başkan hem Coach
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'ndeki Yalova VİP'in Başkanı Murat Yapıcı, kalan 8 haftada takımın başantrenörlük görevini de üstlenecek. Edirnespor'a 57-46 yenilen Yalova ekibinde başantrenör Koray Erdoğdu istifa etmişti.
- 10 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 00:23
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