Ergin Ataman'dan Obradovic'e mesaj
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ile Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic arasındaki gerginlik devam ediyor. İkili, PTT Erkekler Türkiye Kupası mücadelesinin başında da sonunda da tokalaşmadı.
Fenerbahçe Doğuş başantrenörü Zeljko Obradovic ve Anadolu Efes başantrenörü Ergin Ataman, maç öncesinde ve sonrasında el sıkışmadı.Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ile Fenerbahçe Doğuş'un çalıştırıcısı Zeljko Obradovic arasındaki gerilim maç öncesinde kendini bir kez daha gösterdi.
"SAYGISIZLIK"
Fenerbahçe'nin, Anadolu Efes'i ligde 100-75 yendiği maç sonrası başlayan gerginlik kupa maçında da devam etti. Ergin Ataman, 100 sayı yedikleri maçın ardından "Maç bitmiş, hala sayı atmaya çalıştılar. Bu rakibe yapılan bir saygısızlık, Obradovic özür dileyene kadar elini sıkmayı düşünmüyorum" demişt.
İki takımın kupa mücadelesinde karşı karşıya geldiği maçta Ergin Ataman ve Obradovic arasında soğuk rüzgarlar esmeye devam etti. Anadolu Efes, Fenerbahçe Doğuş'u 83-80 yenerek kupa dışına itti ve yarı finale yükseldi.
"KİMSE BİZİMLE DALGA GEÇEMEZ"
Anadolu Efes çalıştırıcısı Ergin Ataman ve Obradovic maç sonunda yine birbirlerinin yüzüne bakmadı. Ergin Ataman, yaptığı açıklamada "Oyuncularımı kutluyorum. Gurur mücadelesi verdiler. Anadolu Efes ile kimsenin dalga geçemeyeceğini gösterdiler." diye konuştu.
- 15 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 02:07
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Fenerbahçe'de flaş gelişme!
Toplam 1
Yorum
BekoBJK Lütfen Sayın Aziz Yıldırım(yöneticiliğin]-Aykut Kocaman(futbol anlayışın)-Volkan Demirel !Türk Futbolundan elinizi çekin. Yeterince kirlendi
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Trabzonlu Jessica!
Toplam 2
Yorum
ismail modeli kutluyorum doğru karar vermiş çünkü bu futbol sektöründe dünyada brezilya ne ise türkiyede trabzonspor aynı şeyi ifade ediyor
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Liverpool, Porto'yu dağıttı
Toplam 1
Yorum
BJK'nın İlk turdaki rakibi Porto BJK'nın İlk turdaki rakibi Porto işte bu kadar zayıf bir takım. BJK'nın başarısı çok abartıldı. Avrupa devi Bayern ezip geçecektir.
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