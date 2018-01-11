Erman Kunter ile yollarını ayıran Galatasaray Odeabank, Oktay Mahmuti ile anlaşmaya vardı.
7DAYS EuroCup ve Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımı Galatasaray Odeabank'ın yeni başantrenörü netlik kazandı.
Beklentilerin çok uzağında bir sezon geçiren Sarı-Kırmızılı takım, Erman Kunter'den boşalan başantrenörlük koltuğunu Oktay Mahmuti'ye emanet etti.
Cim Bom'un, Mahmuti ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardığı belirtildi.
Kariyerinde birçok takımda görev yapan 49 yaşındaki basketbol antrenörü, 2010-2012 yılları arasında da Galatasaray'da görev yapmıştı.
- 11 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 02:08
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Yorum
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Kocaman: Bazıları canımı sıkıyor
Toplam 8
Yorum
bjkli Hoca haklı. Canını sıkanı gönder hoca...Tam destek arkandayız. Gönder gönder, yenisi gelsin, yeni geleni gönder en yenisi gelsin...
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Oktay Mahmuti Galatasaray Odeabank'ta
Toplam 1
Yorum
HAKAN EYYY CAN TOPSAKAL BASKETBOLUN İÇİNE ETTİN.SINIF ARKADAŞINADA PARA KAZANDIRDIN.YÖNETİMEDE GİRDİN.SENDEN MUTLUSU YOKTUR.
Oktay Mahmuti Galatasaray Odeabank'ta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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