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    11 Ocak 2018, Perşembe
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    <a href="/index/oktay-mahmuti?id=84921555-efc7-4389-833e-82fd42aa66fc" class="" rel="tag">Oktay Mahmuti</a> <a href="/index/galatasaray-odeabank?id=f70b989e-6f94-437f-a1c7-b20fe99568c4" class="" rel="tag">Galatasaray Odeabank</a>'ta

    Erman Kunter ile yollarını ayıran , ile anlaşmaya vardı.

    7DAYS EuroCup ve Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımı 'ın yeni başantrenörü netlik kazandı.

    Beklentilerin çok uzağında bir sezon geçiren Sarı-Kırmızılı takım, Erman Kunter'den boşalan başantrenörlük koltuğunu 'ye emanet etti.

    Cim Bom'un, Mahmuti ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardığı belirtildi.

    Kariyerinde birçok takımda görev yapan 49 yaşındaki basketbol antrenörü, 2010-2012 yılları arasında da Galatasaray'da görev yapmıştı.

    1. 11 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:08
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