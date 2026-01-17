CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Başakşehir RAMS Başakşehir-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 18. haftasında RAMS Başakşehir ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. RAMS Başakşehir'in ev sahibi olduğu bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 17 Ocak 2026 Cumartesi 16:56
Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 18. haftasında RAMS Başakşehir ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük kozlarını paylaşıyor.

İŞTE RAMS BAŞAKŞEHİR-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI 11'LERİ:

RAMS Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Operi, Kemen, Umut, Fayzullaev, Shomurodov, Harit, Da Costa

Fatih Karagümrük: Grbic, Kranevitter, Berkay, Fofana, Larsson, Balkovec, Muhammed, Çağtay, Esgaio, Serginho, Barış

RAMS BAŞAKŞEHİR-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

RAMS Başakşehir-Fatih Karagümrük maçı TSİ 17.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

