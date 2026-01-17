RAMS Başakşehir-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 18. haftasında RAMS Başakşehir ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük kozlarını paylaşıyor. RAMS Başakşehir'in ev sahibi olduğu bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE RAMS BAŞAKŞEHİR-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI 11'LERİ:

RAMS Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Operi, Kemen, Umut, Fayzullaev, Shomurodov, Harit, Da Costa

Fatih Karagümrük: Grbic, Kranevitter, Berkay, Fofana, Larsson, Balkovec, Muhammed, Çağtay, Esgaio, Serginho, Barış

RAMS BAŞAKŞEHİR-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

RAMS Başakşehir-Fatih Karagümrük maçı TSİ 17.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.