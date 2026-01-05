Başakşehir’de Crespo’ya ilgi

Başakşehir'de Miguel Crespo'ya Birleşik Arap Emirlikleri ve yurt dışından ilgi var. 29 yaşındaki Portekizli maestro ile ocak ayında yollar ayrılabilir. Teknik direktör Nuri Şahin'in deneyimli oyuncunun olası satışına onay verdiği öğrenildi. 29 yaşındaki tecrübeli orta saha, bu sezon turuncu lacivertlilerde boy gösterdiği 19 maçta 1 gol, 6 asistlik bir performans sergiledi.