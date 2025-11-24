CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
RAMS Başakşehir-Trabzonspor maçında kırmızı kart kararı! İşte o pozisyon

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor deplasmanda RAMS Başakşehir'in konuğu oldu. Bu mücadelede ev sahibi takımdan Ebosele karşılaşmanın 7. dakikasında kırmızı kart gören isim oldu. Ayrıca bu pozisyonun ardından bordo-mavililerin yıldızı Edin Vişça karşılaşmaya devam edemedi.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2025 Pazartesi 20:20
Maçın henüz 7. dakikasında Edin Vişça'ya faul yaparak sarı kart gören Festy Ebosele, Halil Umut Meler tarafından sarı kartla cezalandırıldı. VAR uyarısının ardından pozisyonu izleyen Meler, Ebosele'ye 10. dakikada kırmızı kart gösterdi ve RAMS Başakşehir karşılaşmada 10 kişi kaldı.

Trabzonspor'da sakatlanarak oyun alanından çıkan Edin Vişça yerine Kazeem Olaigbe oyuna dahil oldu.

İŞTE O POZİSYON

NOT: Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.

Başakşehir-Trabzonspor | CANLI
