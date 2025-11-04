CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Başakşehir RAMS Başakşehir'den Erol Bulut'un açıklamalarına yanıt

RAMS Başakşehir'den Erol Bulut'un açıklamalarına yanıt

RAMS Başakşehir Kulübü, Eyüpspor-Antalyaspor müsabakasının ardından teknik direktör Erol Bulut'un yaptığı açıklamalara yanıt verdi. İşte detaylar...

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2025 Salı 14:27 Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2025 Salı 14:55
RAMS Başakşehir'den Erol Bulut'un açıklamalarına yanıt

RAMS Başakşehir Kulübü, Eyüpspor-Antalyaspor müsabakasının ardından teknik direktör Erol Bulut'un kulüp içindeki taktik bilgilerin sızdırıldığı yönündeki iddialarının doğru olmadığını belirtti.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada etik değerlere, fair-play ruhuna ve Türk futbolunun saygınlığına vurgu yapılırken şu ifadeler kullanıldı:

"Yalnızca kendi çalışmalarına, kulübümüzün gelişimine ve sahadaki performansımıza odaklanan teknik direktörümüz Nuri Şahin ve ekibi, bahsi geçen karşılaşma öncesinde rakip takımla alakalı herhangi bilgi ya da belge almamıştır. İlgili açıklamaların, Türk futbolunun saygınlığına zarar verebilecek nitelikte olmaması adına, tüm tarafların sorumlu bir dil kullanmasını elzem buluyor, kamuoyunun da doğrulanmamış iddialar yerine futbolun emeğine ve güzelliğine odaklanmasını temenni ediyoruz."

Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, dün oynanan Eyüpspor müsabakasının ardından "Maalesef geçen hafta Başakşehir maçından önce bütün bilgilerimizi kulübün içinde olan birisi rakip takıma aktarmış. Nuri Hoca'ya (Şahin) aktarmış." ifadelerini kullanmıştı.

NURİ ŞAHİN'DEN AÇIKLAMA

