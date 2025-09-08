CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Başakşehir Başakşehir'de geçici teknik direktör olarak Marco Pezzaiuoli görev yapacak

Başakşehir'de geçici teknik direktör olarak Marco Pezzaiuoli görev yapacak

Başakşehir, teknik direktörlük görevi için Çağdaş Atan'ın ayrılığı sonrası geçici olarak Futbol Planlama ve Strateji Direktörü Marco Pezzaiuoli'nin görev yapacağını duyurdu.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2025 Pazartesi 18:49
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Başakşehir'de geçici teknik direktör olarak Marco Pezzaiuoli görev yapacak

Başakşehir, Çağdaş Atan ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrılması sonrası teknik direktör arayışına başladı. Turuncu-lacivertli ekip, teknik direktör belirlenene kadar takımın başında Futbol Planlama ve Strateji Direktörü Marco Pezzaiuoli'nin görev yapacağını açıkladı. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni Teknik Direktörümüz belirlenene kadar takımımızın başında, Yönetim Kurulumuz tarafından görevlendirilen Futbol Planlama ve Strateji Direktörümüz Marco Pezzaiuoli yer alacaktır" ifadelerine yer verildi.

İstanbul ekibinin geçici olarak göreve getirilen Marco Pezzaiuoli ile birlikte ilk kez yabancı bir teknik adam görev yapacak.

F.Bahçe ayrılığı resmen açıkladı!
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Trabzonspor’un yeni kalecisi geliyor! Fenerbahçe maçına yetişecek
Milyonların gözü Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Porto'dan Okan Buruk'a Diogo Costa yanıtı!
G.Saray'a İsveçli genç yetenek!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe ayrılığı resmen açıkladı! F.Bahçe ayrılığı resmen açıkladı! 19:12
Başakşehir'de Pezzaiuoli görev başına Başakşehir'de Pezzaiuoli görev başına 18:49
Fırtına'ya Onana müjdesi! F.Bahçe maçında... Fırtına'ya Onana müjdesi! F.Bahçe maçında... 18:18
3 takım ZTK'dan men edildi 3 takım ZTK'dan men edildi 16:52
Cengiz Ünder antrenmana çıktı Cengiz Ünder antrenmana çıktı 16:36
Porto'dan Okan Buruk'a Diogo Costa yanıtı! Porto'dan Okan Buruk'a Diogo Costa yanıtı! 16:21
Daha Eski
Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi! Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi! 15:40
Kenan Yıldız bombası! Transfer... Kenan Yıldız bombası! Transfer... 15:36
F.Bahçe'nin Trabzonspor mesaisi sürüyor! F.Bahçe'nin Trabzonspor mesaisi sürüyor! 15:22
Ajax’tan Beşiktaş’a Godts cevabı! Ajax’tan Beşiktaş’a Godts cevabı! 15:17
Beşiktaş'tan Raul Asencio'ya teklif! Beşiktaş'tan Raul Asencio'ya teklif! 15:13
Filenin Sultanları yurda döndü Filenin Sultanları yurda döndü 14:20