Başakşehir'de geçici teknik direktör olarak Marco Pezzaiuoli görev yapacak

Başakşehir, Çağdaş Atan ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrılması sonrası teknik direktör arayışına başladı. Turuncu-lacivertli ekip, teknik direktör belirlenene kadar takımın başında Futbol Planlama ve Strateji Direktörü Marco Pezzaiuoli'nin görev yapacağını açıkladı. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni Teknik Direktörümüz belirlenene kadar takımımızın başında, Yönetim Kurulumuz tarafından görevlendirilen Futbol Planlama ve Strateji Direktörümüz Marco Pezzaiuoli yer alacaktır" ifadelerine yer verildi.

İstanbul ekibinin geçici olarak göreve getirilen Marco Pezzaiuoli ile birlikte ilk kez yabancı bir teknik adam görev yapacak.