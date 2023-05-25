Hull City Emre Belözoğlu'nu istiyor!

Hull City, gelecek sezon için takımın başına Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nu getirmek için çalışmalara başladı.
Hull City, gelecek sezon için takımın başına Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nu getirmek için çalışmalara başladı.
İngiliz Premier Lig'in bir alt kategorisi olan Championship'te yer alan Hull City, bu sezon zor bir dönem geçirdi ve ligde kalma mücadelesi verdi.
Milli futbolcularımızdan Ozan Tufan'ın da forma giydiği Hull City, Premier Lig hedefi doğrultusunda, 42 yaşındaki Emre Belözoğlu'nu takımın başına getirmek için kolları sıvadı.
Antrenörlük kariyerine Fenerbahçe'de başlayan Emre Belözoğlu, 3 Ekim 2021 tarihinde Başakşehir'in başına geçti.
O tarihten bu yana İstanbul temsilcisini çalıştıran genç teknik adam, 1.85 maç başı puan ortalaması elde etti.
Emre Belözoğlu'nun, Medipol Başakşehir'le olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.