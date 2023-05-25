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Hull City Emre Belözoğlu'nu istiyor!

Son dakika spor haberleri... İngiliz ekibi Hull City, yeni sezon öncesi teknik direktör adayı olarak, Medipol Başakşehir'i çalıştıran Emre Belözoğlu'nu belirledi. İşte ayrıntılar...

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2023 Perşembe 11:17
Hull City Emre Belözoğlu'nu istiyor!

Hull City, gelecek sezon için takımın başına Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nu getirmek için çalışmalara başladı.

Hull City Emre Belözoğlu'nu istiyor!

İngiliz Premier Lig'in bir alt kategorisi olan Championship'te yer alan Hull City, bu sezon zor bir dönem geçirdi ve ligde kalma mücadelesi verdi.

Hull City Emre Belözoğlu'nu istiyor!

Milli futbolcularımızdan Ozan Tufan'ın da forma giydiği Hull City, Premier Lig hedefi doğrultusunda, 42 yaşındaki Emre Belözoğlu'nu takımın başına getirmek için kolları sıvadı.

Hull City Emre Belözoğlu'nu istiyor!

Antrenörlük kariyerine Fenerbahçe'de başlayan Emre Belözoğlu, 3 Ekim 2021 tarihinde Başakşehir'in başına geçti.

Hull City Emre Belözoğlu'nu istiyor!

O tarihten bu yana İstanbul temsilcisini çalıştıran genç teknik adam, 1.85 maç başı puan ortalaması elde etti.

Hull City Emre Belözoğlu'nu istiyor!

Emre Belözoğlu'nun, Medipol Başakşehir'le olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

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