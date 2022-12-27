Haberler Başakşehir Emre Belözoğlu: Hasan Ali Kaldırım ve Epureanu ile çalışma prensibimiz uyuşumuyor

Emre Belözoğlu: Hasan Ali Kaldırım ve Epureanu ile çalışma prensibimiz uyuşumuyor

Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında Medipol Başakşehir sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, "Hiçbir oyuncumla tartışacak ya da sesimi yükseltecek durumda değilim. Hasan Ali ile çalışma prensibimizin aynı olmadığını kendisine söyledim. Epureanu ile de aynı şekilde bu durumu konuştum. 7-0'lık mağlubiyete bağlı olarak gerçekleşen bir durum değildi bu konuşmalar." ifadelerini kullandı.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2022 Salı 20:22
Emre Belözoğlu: Hasan Ali Kaldırım ve Epureanu ile çalışma prensibimiz uyuşumuyor

Dünya Kupası arasından sonra oynadıkları 3'üncü resmi maçı da kazandıkları için mutlu olduğunu aktaran Belözoğlu, "Üçüncü resmi maçımız ve üçüncü galibiyet. Bütün takımı tebrik ediyorum. 2023'e kazanarak girdik. Önemli olan da kazanmaktı. Oyunun ilk yarısı iki takım adına da kısırdı. İkinci yarıda biz hamleler yaptık. Bunun karşılığını da aldık. Kazanmak değerli ve önemli. Bu ligde kazanmak zor. Yolumuza devam ediyoruz. 28 maç oynadık, 2022'de. 18 galibiyet ve 4 mağlubiyet aldık 6 tane de beraberliğimiz var. Takımdaki oyuncuların performansı memnuniyet verici. Daha iyisini yapabilmek adına çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Emre Belözoğlu sakatlığı devam eden Lucas Biglia'nın durumuyla ilgili olarak ise "Biglia'nın bileğinde bir problem var. Bu hafta netleşecek durumu. 9 günlük süremiz var. Olmazsa da mevcut kadromuzdan en iyi sonucu alabilmek adına sahada olacağız" şeklinde konuştu.

"HASAN ALİ VE EPUREANU İLE ÇALIŞMA PRENSİBİMİZ UYUŞMUYOR, KENDİLERİNE BUNU SÖYLEDİM"

Emre Belözoğlu, Galatasaray mağlubiyetinin ardından oyuncularıyla kavga ettiği yönünde çıkan haberlerin doğru olmadığını belirtti. Genç teknik adam Hasan Ali Kaldırım ve Alexandru Epureanu ile çalışma prensiplerinin uyuşmadığını oyunculara aktardığını belirterek, "Çok üzgünüm. Üzgün olmak ne kadar yeterli bilmiyorum. 16-17 yaşından beri hep aynı gündem. Ülkemde hiçbir şey değişmiyor. Aynı gündemle çırılçıplak bir gerçeği değil apaçık bir yalanı konuşmak durumunda kalıyoruz. Bunların yalan olduğunu ispat etmekle bizim ömrümüz geçti. Spor medyasında bu tip insanlar olması, sizin mesleğinizin itibarıyla ilgili ciddi bir problem. Hiçbir oyuncumla tartışacak ya da sesimi yükseltecek durumda değilim. Hasan Ali ile çalışma prensibimizin aynı olmadığını kendisine söyledim. Epureanu ile de aynı şekilde bu durumu konuştum. 7-0'lık mağlubiyete bağlı olarak gerçekleşen bir durum değildi bu konuşmalar. Biz çok küçük yaştan beri bu mücadeleye alışığız. Mücadele edeceğiz gücümüz yettiğince. İnandığımız şeyleri konuşmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

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