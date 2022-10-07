Haberler Başakşehir Salladı yıkamadı

Salladı yıkamadı

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu üçüncü maçında Medipol Başakşehir, Letonya'da Rigas ile karşı karşıya geldi. Grupta ilk iki maçını farklı kazanan Başakşehir, Rigas deplasmanından 0-0 beraberlikle döndü.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2022 Cuma 06:50
Salladı yıkamadı

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu üçüncü maçında Medipol Başakşehir, Letonya'da Rigas ile karşı karşıya geldi. Grupta ilk iki maçını farklı kazanan Başakşehir, Rigas deplasmanından 0-0 beraberlikle döndü. Bu sezon oynadığı hiçbir resmi maçta henüz mağlubiyet almayan Başakşehir, muhteşem serisini Letonya deplasmanında da sürdürmeyi başardı. Başakşehir, grubunda oynadığı üçüncü maçında da gol yemezken, Süper Lig'de de sadece son maçında Ankaragücü karşısında penaltıdan ağlarında gol gördü. Rigas karşısında yüzde 78 topla oynamayla oynayan ve rakip kaleye 7'si isabetli 16 şut gönderen Başakşehir, rakibinin 70. dakikada Tomas Simkovic'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalmasının ardından baskısını arttırdı. Ancak kaleci Pavels Steinbors'un kurtarışları ve son vuruşlardaki etkisizlik, temsilcimizin deplasmandan 1 puanla dönmesine neden oldu.

AVANTAJ HâLâ BİZİM ELİMİZDE

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Rigas karşısında etkili oynamalarına rağmen yakaladıkları fırsatlardan yararlanamadıklarını belirtti. Başarılı hoca, "Kazanabileceğimiz bir maçtan 1 puanla ayrıldığımız için üzgünüz. Ama 7 puanla lideriz ve hala avantaj bizde. Haftaya İstanbul'da Rigas'ı yenersek gruptan çıkma konusunda büyük adım atarız" diye konuştu.

EMRE BELÖZOĞLU MAÇA YETİŞTİ

Üst solunum enfeksiyonu nedeniyle önceki takımla birlikte Letonya'ya gidemeyen teknik direktör Emre Belözoğlu, dün gündüz saatlerinde İstanbul'dan kalkan uçakla başkent Riga'daki uluslararası havalimanına ulaştı. Karşılaşmanın başlamasına 3 saat kala Riga'ya gelen Emre Belözoğlu, yedek kulübesindeki yerini aldı.

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