Aktüel haberler (08.08.19)
Dünya sporundaki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli takipçilerimiz için derledik. İşte dünya sporundaki önemli gelişmeler...
YILIN BOMBASI
Uzun süredir konuşulan Barcelona- Neymar flörtünde mutlu son yakın... 2017-18'de 222 milyon euro'ya gittiği PSG'de mutsuz olan Brezilyalı'nın eski takımına imza atmasının an meselesi olduğu belirtildi. İspanyollar, görüşmelerin olumlu gittiğini ve 27 yaşındaki futbolcunun Katalan ekibine döneceğini yazdı.
EFSANE BIRAKTI
Uruguay? efsanesi Diego Forlan, kariyerini noktaladı. ManU, A.Madrid ve Inter gibi takımların formasını giyen 40 yaşındaki oyuncu, 582 maçta 221 gol, 74 asist yapmıştı.
MADRID'IN POGBA AŞKI
Uzun süredir ManU'nun yıldızı Pogba için temasta bulunan Real Madrid, son teklifini yaptı. İspanyol ekibi, 150 milyon euro'da direten ManU'ya 50 milyon euro ve James Rodriguez'i önerdi.
- 8.8.2019
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