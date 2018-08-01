Barcelona Ante Tomic'in sözleşmesini uzattı
İspanya ACB Ligi ekiplerinden Barcelona Lassa, Hırvat pivotu Ante Tomic'in sözleşmesini 2 yıl uzattı.
31 yaşındaki basketbolcu, 2012 yılında Real Madrid'den Barcelona'ya transfer olmuştu. Hırvat pivot geçtiğimiz sezon Euroleague'de 9.7 sayı, 4.9 ribaund ve 1.6 asist ortalamalarıyla mücadele etti.
- 1.8.2018 14:09
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Yorum
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Yorum
fblim72 hersene aynı az süre kalır yine tecrübeli bikac oyuncu almayız kim tasıyacak bu tkmı sahadastoper solbek lideroyuncu golcü yok
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Toplam 5
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gsli haha ne guldum la
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