Barcelona Ante Tomic'in sözleşmesini uzattı – Fotomaç – 01 Ağustos 2018
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    01 Ağustos 2018, Çarşamba
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    'in sözleşmesini uzattı

    Barcelona Ante Tomic'in sözleşmesini uzattı

    Ligi ekiplerinden Lassa, pivotu 'in sözleşmesini 2 yıl uzattı.

    Euroleague ve Ligi'nin güçlü ekiplerinden , dış transferinin dışında iç transferde de çalışmalarını sürdürüyor. Barca bu kapsamda basketbolcu ile nikah tazeledi. İspanyol ekibinin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Tomic'in sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığı belirtildi.

    31 yaşındaki basketbolcu, 2012 yılında 'den Barcelona'ya olmuştu. Hırvat pivot geçtiğimiz sezon Euroleague'de 9.7 sayı, 4.9 ribaund ve 1.6 asist ortalamalarıyla mücadele etti.
    1. 1.8.2018 14:09
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