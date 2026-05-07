Finale 4 bilet

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi’nde yarı final rövanş maçları bugün oynanacak ve final biletini alan 4 takım belli olacak
UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2026 06:50
UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde finale çıkan ekipler bugün belli olacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, Alman temsilcisi Freiburg ilk maçta 2-1 yenildiği Portekiz ekibi Braga'yı TSİ 22.00'de konuk edecek. Diğer yarı final rövanşında ise İngiliz ekipleri Aston Villa ile Nottingham Forest karşı karşıya gelecek. Aston Villa, 1-0 kaybettiği deplasmandaki ilk maçın ardından Nottingham Forest'ı TSİ 22.00'de ağırlayacak. İstanbul'un ev sahipliği yapacağı UEFA Avrupa Ligi final maçı, 20 Mayıs Çarşamba günü Beşiktaş Park'ta oynanacak. UEFA Konferans Ligi'nde yarı final ikinci maçlarında ise Teknik Direktör Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna ekibi Shaktar Donetsk, 3-1 yenildiği maçın rövanşında İngiliz ekibi Crystal Palace ile deplasmanda karşılaşacak. Bu müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak. Diğer müsabakada ise ilk maçta deplasmanda 1-0 yenilen Fransız takımı Strasbourg, TSİ 22.00'de İspanyol ekibi Rayo Vallecano'yu ağırlayacak. UEFA Konferans Ligi'nde final müsabakası ise 27 Mayıs Çarşamba günü Almanya'nın Leipzig kentinde oynanacak.