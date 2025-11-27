Viktroia Plzen-Freiburg maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında gözler, Viktoria Plzen ile Freiburg arasında oynanacak heyecan dolu karşılaşmaya çevriliyor. Çekya temsilcisi, taraftarının desteğini arkasına alarak sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Grubunda 8 puanla 8. basamakta yer alan Plzen, Avrupa'daki iddiasını güçlendirmek için kritik bir mücadeleye çıkacak. Turnuvada yoluna namağlup devam eden Freiburg ise zorlu deplasmanda serisini sürdürmenin planlarını yapıyor. Alman ekibi, oyun istikrarını koruyup puanını 13'e yükselterek liderlik yarışında avantaj yakalamak istiyor. Peki, Viktroia Plzen-Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

VIKTORIA PLZEN-FREIBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında oynanacak Viktroia Plzen-Freiburg maçı 27 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.

VIKTORIA PLZEN-FREIBURG MAÇI HANGİ KANALDA?

Doosan Arena'da oynanacak Viktroia Plzen-Freiburg maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

VIKTORIA PLZEN-FREIBURG MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Viktoria Plzen: Jedlicka; Doski, Jemelka, Dweh, Souare; Spacil, Serv; Ladra, Valenta, Memic; Durosinmi

Freiburg: Atubolu; Makengo, Lienhart, Ginter, Treu; Manzambi, Eggestein; Grifo, Suzuki, Beste; Holer