Haberler UEFA Avrupa Ligi Viktroia Plzen-Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Viktroia Plzen-Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Viktoria Plzen ile Freiburg karşı karşıya gelecek. İç saha avantajını kullanarak 3 puanın sahibi olmayı amaçlayan Çekya ekibi 8 puanla 8. sırada yer alıyor. Turnuvada yoluna namağlup devam eden Alman ekibi ise zorlu deplasmanda başarılı performansını sürdürüp, 13 puana yükselmenin yollarını arayacak. Peki, Viktroia Plzen-Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Viktroia Plzen-Freiburg maçı canlı yayın bilgileri hakkında öne çıkan detaylar...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2025 Perşembe 11:54
Viktroia Plzen-Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Viktroia Plzen-Freiburg maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında gözler, Viktoria Plzen ile Freiburg arasında oynanacak heyecan dolu karşılaşmaya çevriliyor. Çekya temsilcisi, taraftarının desteğini arkasına alarak sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Grubunda 8 puanla 8. basamakta yer alan Plzen, Avrupa'daki iddiasını güçlendirmek için kritik bir mücadeleye çıkacak. Turnuvada yoluna namağlup devam eden Freiburg ise zorlu deplasmanda serisini sürdürmenin planlarını yapıyor. Alman ekibi, oyun istikrarını koruyup puanını 13'e yükselterek liderlik yarışında avantaj yakalamak istiyor. Peki, Viktroia Plzen-Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

VIKTORIA PLZEN-FREIBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında oynanacak Viktroia Plzen-Freiburg maçı 27 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.

VIKTORIA PLZEN-FREIBURG MAÇI HANGİ KANALDA?

Doosan Arena'da oynanacak Viktroia Plzen-Freiburg maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

VIKTORIA PLZEN-FREIBURG MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Viktoria Plzen: Jedlicka; Doski, Jemelka, Dweh, Souare; Spacil, Serv; Ladra, Valenta, Memic; Durosinmi

Freiburg: Atubolu; Makengo, Lienhart, Ginter, Treu; Manzambi, Eggestein; Grifo, Suzuki, Beste; Holer

