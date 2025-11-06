Sporting Braga - Genk maçı muhtemel 11'ler!

Sporting Braga - Genk maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Sporting Braga, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Genk'i konuk ediyor. Ligde sergilediği performansla göz dolduran Portekiz ekibi, namağlup geldiği 4. haftada, 9 puan ve +5 averajla zirvenin hemen altında yer alıyor. Genk ise ilk hafta konuk olduğu Rangers'i deplasmanda 1-0 yenmesinin ardından Frenecvaros'a evinde 1-0 mağlup oldu. Son maçında ise Real Betis ile golsüz beraberlik sağlayan ekip, 4 puanla 19. sırada yer alıyor. Peki Sporting Braga - Genk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sporting Braga - Genk MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sporting Braga - Genk maçı, 6 Kasım Perşembe günü TSİ 23.00'te oynanacak. Municipal de Braga'da oynanacak mücadelede Macar hakem Balazs Berke düdük çalacak. Karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

Sporting Braga - Genk MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Sporting Braga: Hornicek; Lelo, Arrey-Mbi, Lagerbielke, Gomez; Gorby, Victor, Moutinho, Dorgeles; Horta, Zalazar Martinez

Genk: Van Crombrugge; Nkuba, Sadick, Smets, Kayembe; Hrosovsky, Heynen; Karetsalar, Heymanlar, Medine; Hyeon-Gyu