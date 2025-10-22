CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta maçları 23 Ekim'de oynanacak!

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta maçları 23 Ekim'de oynanacak!

UEFA Avrupa Ligi’nde 3. hafta karşılaşmaları 23 Ekim'de başlıyor. Toplam 18 maçın oynanacağı gecede, Türkiye’yi temsil eden tek takım olan Fenerbahçe, saat 19.45’te sahasında Alman ekibi Stuttgart’ı konuk edecek. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2025 Çarşamba 10:54
UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının 3. hafta maçları 23 Ekim'de yapılacak.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki ikinci organizasyonunun 3. haftasında 18 maç oynanacak.

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, 23 Ekim'de sahasında Almanya ekibi Stuttgart ile karşı karşıya gelecek. Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka 19.45'te başlayacak.

Avrupa Ligi'nde 3. haftanın programı şöyle:

19.45 Fenerbahçe-Stuttgart (Almanya)

19:45 Braga (Portekiz)-Kızılyıldız (Sırbistan)

19:45 Brann (Norveç)-Rangers (İskoçya)

19:45 FCSB (Romanya)-Bologna (İtalya)

19:45 Feyenoord (Hollanda)-Panathinaikos (Yunanistan)

19:45 Genk (Belçika)-Real Betis (İspanya)

19:45 Go Ahead (Hollanda)-Aston Villa (İngiltere)

19:45 Lyon (Fransa)-Basel (İsviçre)

19:45 Salzburg (Avusturya)-Ferencvaros (Macaristan)

22:00 Celta Vigo (İspanya)-Nice (Fransa)

22:00 Celtic (İskoçya)-Sturm Graz (Avusturya)

22:00 Freiburg (Almanya)-Utrecht (Hollanda)

22:00 Lille (Fransa)-PAOK (Yunanistan)

22:00 Maccabi Tel Aviv (İsrail)-Midtjylland (Danimarka)

22:00 Malmö (İsveç)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

22:00 Nottingham Forest (İngiltere)-Porto (Portekiz)

22:00 Roma (İtalya)-Viktoria Plzen (Çekya)

22:00 Young Boys (İsviçre)-Ludogorets (Bulgaristan)

