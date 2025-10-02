CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler UEFA Avrupa Ligi Viktoria Plzen-Malmö FF maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi CANLI

Viktoria Plzen-Malmö FF maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi CANLI

UEFA Avrupa Ligi 1. hafta maçında Viktoria Plzen ile Malmö FF karşı karşıya gelecek. Turnuvada üst sıralarda yer almayı hedefleyen iki takım da 3 puanın sahibi olmayı amaçlıyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi Çekya ekibi iç saha avantajını kullanmak isterken, İsveç temsilcisi ise zorlu deplasmanda hata yapmak istemiyor. Futbolseverler, "Viktoria Plzen-Malmö FF maçı canlı izle" konusunu araştırmaya devam ediyor. Peki, Viktoria Plzen-Malmö FF maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2025 Perşembe 09:42 Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2025 Perşembe 09:45
Viktoria Plzen-Malmö FF maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi CANLI

Viktoria Plzen-Malmö FF maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi 2. hafta karşılaşmasında Çekya temsilcisi Viktoria Plzen, sahasında İsveç ekibi Malmö FF'yi ağırlayacak. Turnuvaya damga vurmayı hedefleyen iki ekip de gözünü 3 puana dikmiş durumda. Avrupa futbolunun iki dinamik ekibinin mücadelesi, futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Özellikle, "Viktoria Plzen-Malmö FF maçı nasıl izlenir?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Peki, Viktoria Plzen-Malmö FF maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

VIKTORIA PLZEN-MALMO FF MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında oynanacak Viktoria Plzen-Malmö FF maçı 2 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak. Doosan Arena'da oynanacak Viktoria Plzen-Malmö FF maçı Tabii Spor 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

