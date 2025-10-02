Viktoria Plzen-Malmö FF maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi CANLI

Viktoria Plzen-Malmö FF maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi 2. hafta karşılaşmasında Çekya temsilcisi Viktoria Plzen, sahasında İsveç ekibi Malmö FF'yi ağırlayacak. Turnuvaya damga vurmayı hedefleyen iki ekip de gözünü 3 puana dikmiş durumda. Avrupa futbolunun iki dinamik ekibinin mücadelesi, futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Özellikle, "Viktoria Plzen-Malmö FF maçı nasıl izlenir?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Peki, Viktoria Plzen-Malmö FF maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

VIKTORIA PLZEN-MALMO FF MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında oynanacak Viktoria Plzen-Malmö FF maçı 2 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak. Doosan Arena'da oynanacak Viktoria Plzen-Malmö FF maçı Tabii Spor 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.