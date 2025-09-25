Stuttgart-Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi CANLI

Stuttgart-Celta Vigo maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi heyecanı başlıyor! 1. hafta karşılaşmasında Almanya temsilcisi Stuttgart, sahasında İspanyol ekibi Celta Vigo'yu ağırlayacak. Turnuvaya iyi bir başlangıç yapmayı hedefleyen iki ekip de gözünü 3 puana dikmiş durumda. Avrupa futbolunun iki dinamik ekibinin mücadelesi, futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Özellikle, "Stuttgart-Celta Vigo maçı nasıl izlenir?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Peki, Stuttgart-Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

STUTTGART-CELTA VIGO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi 1. haftasında oynanacak Stuttgart-Celta Vigo maçı 25 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak. Mercedes-Benz Arena'da oynanacak Stuttgart-Celta Vigo maçı Tabii Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.