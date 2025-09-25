Go Ahead Eagles-FCSB maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi CANLI

Go Ahead Eagles-FCSB maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi heyecanı başlıyor! 1. hafta karşılaşmasında Hollanda temsilcisi Go Ahead Eagles, sahasında Romanya ekibi FCSB'yi ağırlayacak. Turnuvaya iyi bir başlangıç yapmayı hedefleyen iki ekip de gözünü 3 puana dikmiş durumda. Avrupa futbolunun iki dinamik ekibinin mücadelesi, futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Özellikle, "Go Ahead Eagles-FCSB maçı nasıl izlenir?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Peki, Go Ahead Eagles-FCSB maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GO AHEAD EAGLES-FCSB MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi 1. haftasında oynanacak Go Ahead Eagles-FCSB maçı 25 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak. De Adelaarshorst'ta oynanacak Go Ahead Eagles-FCSB maçı Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.