Midtjylland-Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi CANLI

UEFA Avrupa Ligi heyecanı başlıyor! 1. hafta karşılaşmasında Danimarka temsilcisi Midtjylland, sahasında Avusturya ekibi Sturm Graz'ı ağırlayacak. Turnuvaya iyi bir başlangıç yapmayı hedefleyen iki ekip de gözünü 3 puana dikmiş durumda. Avrupa futbolunun iki dinamik ekibinin mücadelesi, futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Özellikle, "Midtjylland-Sturm Graz maçı nasıl izlenir?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Peki, Midtjylland-Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MIDTJYLLAND-STURM GRAZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi 1. haftasında oynanacak Midtjylland-Sturm Graz maçı 24 Eylül Çarşamba günü saat 19.45'te başlayacak. MCH Arena'da oynanacak Midtjylland-Sturm Graz maçı Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.