CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Avrupa Ligi Midtjylland-Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi CANLI

Midtjylland-Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi CANLI

UEFA Avrupa Ligi 1. hafta maçında Midtjylland ile Sturm Graz karşı karşıya gelecek. Turnuvaya etkili bir giriş yapmayı hedefleyen iki takım da 3 puanın sahibi olmayı amaçlıyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi Danimarka ekibi iç saha avantajını kullanmak isterken, Avusturya temsilcisi ise zorlu deplasmanda hata yapmak istemiyor. Futbolseverler, "Midtjylland-Sturm Graz maçı canlı izle" konusunu araştırmaya devam ediyor. Peki, Midtjylland-Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2025 Çarşamba 11:47
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Midtjylland-Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi CANLI

Midtjylland-Sturm Graz maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi heyecanı başlıyor! 1. hafta karşılaşmasında Danimarka temsilcisi Midtjylland, sahasında Avusturya ekibi Sturm Graz'ı ağırlayacak. Turnuvaya iyi bir başlangıç yapmayı hedefleyen iki ekip de gözünü 3 puana dikmiş durumda. Avrupa futbolunun iki dinamik ekibinin mücadelesi, futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Özellikle, "Midtjylland-Sturm Graz maçı nasıl izlenir?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Peki, Midtjylland-Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MIDTJYLLAND-STURM GRAZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi 1. haftasında oynanacak Midtjylland-Sturm Graz maçı 24 Eylül Çarşamba günü saat 19.45'te başlayacak. MCH Arena'da oynanacak Midtjylland-Sturm Graz maçı Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'dan genç stoper hamlesi!
Basler'den G.Saray'a: Harcadıkları para...
DİĞER
Esra Erol düğüne damga vurdu! Zarafetiyle davetlileri hayran bıraktı: İşte büyüleyen elbise...
Başkan Erdoğan'ın Gazze manifestosu ve Arz-ı Mev'ud sözleri Netanyahu'yu kudurttu! Babası asrın katili oğlu müfteri: Küçük Goebbels Bibi
Galatasaray'a Cuesta piyangosu! Brezilya'da...
Icardi'nin gözü Hagi'nin rekorunda!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hırvatlardan flaş tespit: Truva atı Hırvatlardan flaş tespit: Truva atı 10:54
Bodrum FK - Van Spor FK maçı hangi kanalda? Bodrum FK - Van Spor FK maçı hangi kanalda? 10:23
Icardi'nin gözü Hagi'nin rekorunda! Icardi'nin gözü Hagi'nin rekorunda! 10:18
Esenler Erokspor - İstanbulspor maçı hangi kanalda? Esenler Erokspor - İstanbulspor maçı hangi kanalda? 10:18
Kayserispor-Beşiktaş maçı detayları! Kayserispor-Beşiktaş maçı detayları! 10:14
FIFA'dan penaltı kararı! Futbolda büyük değişim... FIFA'dan penaltı kararı! Futbolda büyük değişim... 10:14
Daha Eski
Erzurumspor - Keçiörengücü maçı hangi kanalda? Erzurumspor - Keçiörengücü maçı hangi kanalda? 10:11
Polonya-Türkiye voleybol maçı bilgileri! Polonya-Türkiye voleybol maçı bilgileri! 10:00
Bandırmaspor - Manisa FK maçı hangi kanalda? Bandırmaspor - Manisa FK maçı hangi kanalda? 09:42
Galatasaray'a Cuesta piyangosu! Brezilya'da... Galatasaray'a Cuesta piyangosu! Brezilya'da... 09:40
Dinamo Zagreb-F.Bahçe maçı öncesi son notlar! Dinamo Zagreb-F.Bahçe maçı öncesi son notlar! 09:35
Yapay zekadan Avrupa Ligi tahmini! F.Bahçe... Yapay zekadan Avrupa Ligi tahmini! F.Bahçe... 09:24