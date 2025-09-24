Braga-Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi CANLI

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

UEFA Avrupa Ligi heyecanı başlıyor! 1. hafta karşılaşmasında Portekiz temsilcisi Braga, sahasında Hollanda ekibi Feyenoord'u ağırlayacak. Turnuvaya iyi bir başlangıç yapmayı hedefleyen iki ekip de gözünü 3 puana dikmiş durumda. Avrupa futbolunun iki dinamik ekibinin mücadelesi, futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Özellikle, "Braga-Feyenoord maçı nasıl izlenir?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Peki, Braga-Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BRAGA-FEYENOORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi 1. haftasında oynanacak Braga-Feyenoord maçı 24 Eylül Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak. Municipal de Braga'da oynanacak Braga-Feyenoord maçı Tabii Spor 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.