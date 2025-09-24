CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler UEFA Avrupa Ligi Braga-Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi CANLI

Braga-Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi CANLI

UEFA Avrupa Ligi 1. hafta maçında Braga ile Feyenoord karşı karşıya gelecek. Turnuvaya etkili bir giriş yapmayı hedefleyen iki takım da 3 puanın sahibi olmayı amaçlıyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi Portekiz ekibi iç saha avantajını kullanmak isterken, Hollanda temsilcisi ise zorlu deplasmanda hata yapmak istemiyor. Futbolseverler, "Braga-Feyenoord maçı canlı izle" konusunu araştırmaya devam ediyor. Peki, Braga-Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2025 Çarşamba 12:08
Braga-Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi CANLI

Braga-Feyenoord maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi heyecanı başlıyor! 1. hafta karşılaşmasında Portekiz temsilcisi Braga, sahasında Hollanda ekibi Feyenoord'u ağırlayacak. Turnuvaya iyi bir başlangıç yapmayı hedefleyen iki ekip de gözünü 3 puana dikmiş durumda. Avrupa futbolunun iki dinamik ekibinin mücadelesi, futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Özellikle, "Braga-Feyenoord maçı nasıl izlenir?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Peki, Braga-Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BRAGA-FEYENOORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi 1. haftasında oynanacak Braga-Feyenoord maçı 24 Eylül Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak. Municipal de Braga'da oynanacak Braga-Feyenoord maçı Tabii Spor 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

