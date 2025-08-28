Samsunspor - Panathinaikos maçı CANLI | UEFA Avrupa Ligi

CANLI SKOR ANA SAYFA
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Samsunspor evinde Panathinaikos'u ağırlıyor. İlk maçı 2-1 kaybeden temsilcimiz taraftarı önünde turu geçmek için sahaya çıkıyor. Samsunspor - Panathinaikos mücadelesini haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2025 Perşembe 19:57
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Samsunspor ile Panathinaikos kozlarını paylaşıyor. İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden temsilcimiz, sahasında rakibini eleyerek lig etabına kalmak istiyor.

Samsunspor rakibini 2 farklı mağlup etmesi durumunda Avrupa Ligi'nde lig etabına kalacak. Beraberlik ve mağlubiyet durumunda ise temsilcimiz yoluna Avrupa Konferans Ligi'nde devam edecek.

Samsunspor - Panathinaikos MAÇI 11'LER

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil, Musaba, Makoumbou, Ntcham, Emre, Mouandilmadji.

Panathinaikos: Dragowski, Kotsiras, Brown, Touba, Kiriakopoulos, Bakasetas, Chirivella, Cerin, Tete, Duricic, Ioannidis.

Samsunspor - Panathinaikos MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Samsunspor - Panathinaikos maçı 28 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de başladı. Karşılaşma HT Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.

