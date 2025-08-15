CANLI SKOR ANA SAYFA
Kırmızı kart gören Arda Turan'dan özür açıklaması!

Kırmızı kart gören Arda Turan'dan özür açıklaması!

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Panathinaikos'a penaltılarda elenen Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, gördüğü kırmızı kartla ilgili açıklama yaptı. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2025 Cuma 14:08
Kırmızı kart gören Arda Turan'dan özür açıklaması!

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Shakhtar Donetsk, penaltı atışları sonucunda Panathinaikos'a 4-3 mağlup oldu ve Avrupa Ligi'nden elendi.

Karşılaşmada Arda Turan'ın kırmızı kart görmesi gündem oldu.

Gördüğü kırmızı kart hakkında konuşan Arda Turan, "Gördüğüm kırmızı kart için üzgünüm ve özür dilerim. Ama altını kalın çizgilerle çizmek istediğim bir şey var: Eğer oyuncularımdan biri haksız bir kart görüp bu seviyedeki bir maçta oyundan atılırsa, onun hakkını savunmak zorundayım. Ve bunu yapacağım."

Arda Turan, geleceğe umutla bakacaklarını belirterek, "Bu takımı çok seviyorum. Shakhtar'ın bir parçası olmayı çok seviyorum. Gittiğimiz her yerde bizi sevgiyle karşılayan Ukraynalı taraftarlarımızı çok seviyorum. Bazen yolun başlangıcı acı verici olabilir ama geleceğe umutla bakmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Konferans Ligi'ndeki yolculuğumuza devam ediyoruz. Her zaman söylediğim gibi: Tek takım, tek aile." ifadelerini kullandı.

