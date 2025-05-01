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Haberler UEFA Avrupa Ligi Tottenham - Bodo Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi yarı final

Tottenham - Bodo Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi yarı final

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. Yarı final maçında Tottenham ile Bodo Glimt kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Tottenham - Bodo Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2025 Perşembe 10:13
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Tottenham - Bodo Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi yarı final

Tottenham - Bodo Glimt maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan, yarı final maçlarıyla sürüyor. Tottenham ile Bodo Glimt, Tottenham Hotspur Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılarak avantaj yakalamak ve kupaya bir adım daha yaklaşmak istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Tottenham - Bodo Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TOTTENHAM - BODO GLIMT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Tottenham - Bodo Glimt maçı 1 Mayıs Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarında canlı yayınlanacak.

TOTTENHAM - BODO GLIMT MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Tottenham: Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Udogie; Bergvall, Bentancur, Maddison; Kulusevski, Solanke, Tel

Bodo Glimt: Haikin; Sjovold, Nielsen, Gundersen, Bjork; Fet, Auklend, Saltnes; Blomberg, Hauge, Hogh

👉TOTTENHAM - BODO GLIMT MAÇI CANLI İZLE👈

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