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Haberler UEFA Avrupa Ligi Manchester United 5 -4 Olympique Lyon (Maç sonucu ÖZET)

Manchester United 5 -4 Olympique Lyon (Maç sonucu ÖZET)

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk karşılaşmasında 2-2 berabere kaldığı Lyon'la evindeki rövanşta tekrar 2-2 berabere kalan Manchester United, uzatmalara giden ve nefes kesen mücadeleyi 5-4 kazandı ve adını yarı finale yazdırdı.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2025 Cuma 01:20 Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2025 Cuma 01:31
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Manchester United 5 -4 Olympique Lyon (Maç sonucu ÖZET)

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda Lyon'la 2-2 berabere kalan Manchester sahasında Fransız ekibiyle normal süreyi yine 2-2 tamamladı.

Uzatmalara giden karşılaşmadan galip ayrılan taraf 5-4'lük skorla Manchester United oldu ve adını yarı finale yazdırdı.

Ev sahibi ManU, 10. dakikada Manuel Ugarte ve 45+1'de Diogo Dalot'nun bulduğu gollerle devreyi 2-0 önde bitirdi.

LYON GERİ DÖNDÜ

Fransız ekibi 71'de Corentin Tolisso ve 78'de Nicolas Tagliafico ile 7 dakikada skoru eşitleyerek geri döndü.

Fransız ekibi 89. dakikada Corentin Tolisso'nun ikinci sarıdan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Karşılaşmanın 90 dakikası 2-2'lik beraberlikle sonuçlanırken maç uzatmalara gitti.

LYON 10 KİŞİYLE ŞAŞIRTTI

Uzatmaların ilk devresinde Lyon, 108'inci dakikada Ryan Cherki'nin golüyle 3-2 öne geçti, 110'uncu dakikada Alexander Lacazette'in penaltı golüyle skor 4-2'ye geldi.

BU KEZ MANU GERİ DÖNDÜ

Maçı bırakmayan Manchester United önce 114. dakikada Bruno Fernandes'in penaltısıyla umutlandı, 120. dakikada Kobbie Mainoo ile durumu 4-4'e getirdi.

OLD TRAFFORD YIKILDI

Yarı final için tüm gücüyle 10 kişilik rakibi karşısında bastıran Manchester United, 120+1. dakikada Harry Maguire'in kafa golüyle 5-4 öne geçerken Old Trafford'u dolduran taraftarlar adeta çılgına döndü.

İşte o anlar...

Bu sonuçla birlikte İngiliz devi toplamda 7-6'lık skorla adını yarı finale yazdırdı. Manchester United yarı finalde Athletic Bilbao ile karşılaşacak.

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