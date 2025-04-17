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Haberler UEFA Avrupa Ligi Athletic Bilbao - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi çeyrek final

Athletic Bilbao - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi çeyrek final

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. Çeyrek final rövanş maçında Athletic Bilbao ile Rangers kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Athletic Bilbao - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2025 Perşembe 09:42
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Athletic Bilbao - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi çeyrek final

Athletic Bilbao - Rangers maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. Çeyrek final ilk maçında Athletic Bilbao ile Rangers'ın golsüz beraberliğinin ardından iki takım rövanş maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Athletic Bilbao - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ATHLETIC BILBAO - RANGERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Athletic Bilbao - Rangers maçı 17 Nisan Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor 1 ekranlarında canlı yayınlanacak.

👉ATHLETIC BILBAO - RANGERS MAÇI CANLI İZLE👈

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