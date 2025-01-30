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Haberler UEFA Avrupa Ligi İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki tur ihtimalleri!

İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki tur ihtimalleri!

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının 8. ve son hafta maçları öncesi nefesler tutuldu. Temsilcilerimizden Galatasaray play-off etabını garantilerken, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin durumu ise belirsizliğini koruyor. Peki Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tur ihtimalleri nasıl oluştu? İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri (BJK FB GS spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2025 Perşembe 15:49 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2025 Perşembe 16:33
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İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki tur ihtimalleri!

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının 8. ve son hafta müsabakaları öncesi Galatasaray play-off etabını garantilerken, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin bu kulvarda diğer sonuçlara bakmaksızın yola devam edebilmesi için kazanmaları gerekiyor.

İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki tur ihtimalleri!

Sarı-kırmızılı ekip Hollanda'da Ajax'la, Beşiktaş da bir başka Hollanda ekibi Twente ile deplasmanda karşılaşacak. Fenerbahçe ise Danimarka'da Midtjylland'a konuk olacak.

İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki tur ihtimalleri!

Geride kalan 7 haftada 3 galibiyet ve 4 beraberlikle namağlup durumda bulunan Galatasaray, 13 puanla 9. sırada bulunuyor. 18 gol atan sarı-kırmızılı ekip kalesinde ise 14 gol görürken, +4 averaja sahip.

İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki tur ihtimalleri!

Üst tura çıkmayı garantileyen Okan Buruk'un ekibi, Ajax deplasmanında kazanarak ilk 8 içinde lig etabını tamamlamayı ve direkt son 16 bileti almayı hedefliyor. Ancak burada diğer maçların da sonuçları önemli.

İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki tur ihtimalleri!

Galatasaray'ın Hollanda'da kazanıp ilk 8 sıra içinde yer alamaması için tek ihtimal bulunuyor. 14 puanı bulunan takımlardan Lyon, Tottenham ve Anderlecht haftayı galibiyetle tamamlayıp, Manchester United da Romanya'da FCSB'yi mağlup ederse, Norveç temsilcisi Bodo Glimt'in Nice deplasmanında alacağı sonuç önemli.

İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki tur ihtimalleri!

Böyle bir senaryoda Bodo Glimt, Galatasaray'ın elde ettiği skordan en az 2 gol daha farklı kazanırsa, sarı-kırmızılı takım 9. sırada kalacak.

İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki tur ihtimalleri!

BERABERLİKLE İLK 8 ŞANSI VAR

Okan Buruk'un ekibinin Ajax'la berabere kalması halinde dahi diğer maçların sonucuna göre ilk 8 şansı bulunuyor.

İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki tur ihtimalleri!

Galatasaray'ın ilk 8 içindeki takımlardan Anderlecht ve FCSB'den daha iyi averajı var. İki takımın mağlup olması durumunda Galatasaray, beraberlik alsa dahi bu ekipleri geçebilecek.

İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki tur ihtimalleri!

Ancak Bodo Glimt, Viktoria Plzen, Olympiakos ve Glasgow Rangers'ın kazanmaması, AZ Alkmaar ve Union Saint-Gilloise'nın da en fazla 3 farklı galip gelmesi gerekiyor.

İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki tur ihtimalleri!

Sarı-kırmızılı ekip, Ajax'a mağlup olması durumunda ise ilk 8'e giremeyerek 13 puanla play-off etabına katılacak.

İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki tur ihtimalleri!

FENERBAHÇE KAZANIRSA ÜST TURA YÜKSELİYOR

Geride kalan 7 maçta aldığı 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgiyle 9 puan toplayan Fenerbahçe, Danimarka'da Midtjylland'a konuk olacak.

İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki tur ihtimalleri!

Sarı-lacivertli ekip, deplasmandan galibiyetle dönmesi durumunda 12 puanla üst tura yükselmeyi başaracak.

İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki tur ihtimalleri!

Fenerbahçe'nin Midtjylland ile berabere kalması durumunda 9 ve 10 puanı bulunan takımların maçları da sarı-lacivertli ekibin UEFA Avrupa Ligi'ndeki kaderini etkileyecek.

İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki tur ihtimalleri!

Ajax, PAOK, Real Sociedad, Midtjylland ve Elfsborg'un 10, Roma, Ferencvaros ve Beşiktaş'ın ise 9'ar puanı bulunuyor.

İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki tur ihtimalleri!

Ajax, Galatasaray'ı konuk edecek, PAOK ile Real Sociedad ise birbirleriyle oynayacak. Fenerbahçe'nin rakibi Midtjylland ile Tottenham deplasmanına gidecek İsveç temsilcisi Elfsborg'un da 10 puanı bulunuyor.

İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki tur ihtimalleri!

BERABERLİKTE HESAPLAR KARIŞIYOR

Fenerbahçe, deplasmanda berabere kalırsa puanını 10'a yükseltecek, sarı-lacivertlilerin averajı ise -2'de kalacak.

İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki tur ihtimalleri!

Tottenham'ın Elfsborg'u yenmesi halinde, Jose Mourinho'nun ekibi averajla İsveç ekibini geride bırakacak.

İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki tur ihtimalleri!

10 puanlı ekiplerden PAOK'un +4, Real Sociedad'ın ise +2 averajı bulunuyor. -2 averajlı Fenerbahçe'nin bu iki rakibinden birini geçebilmesi için, PAOK'un 7 farklı, Real Sociedad'ın ise 5 farklı kaybetmesi gerekecek.

İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki tur ihtimalleri!

Ajax'ın averajı ise +7. Galatasaray'ı konuk edecek Hollanda temsilcisinin, 9 farklı mağlup olması durumunda Fenerbahçe'yle puanı ve averajı eşitlenecek. 9 puanlı Roma, sahasında ikinci sıradaki Eintracht Frankfurt'la karşılaşacak. Roma'nın mağlubiyeti halinde Fenerbahçe, İtalyan ekibini geride bırakacak.

İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki tur ihtimalleri!

Bir diğer 9 puanlı takım Ferencvaros, sahasında 11 puanlı AZ Alkmaar'la karşılaşacak. -1 averajlı olan Macaristan temsilcisi, AZ Alkmaar'la berabere kalırsa ligi Fenerbahçe'nin üzerinde tamamlayacak. AZ Alkmaar'ın kazanması durumunda ise sarı-lacivertliler, Ferencvaros'u geçecek.

İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki tur ihtimalleri!

Porto'nun sahasında Maccabi Tel Aviv'i, Twente'nin evinde Beşiktaş'ı ve Braga'nın da taraftarı önünde Lazio'yu en az 2 farklı mağlup etmesi durumunda, Roma ile Ferencvaros'un alacağı puanlar, sarı-lacivertlilerin sıralamadaki durumunu belirleyecek.

İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki tur ihtimalleri!

Şayet Roma ve Ferencvaros son maçlarından en az 1 puan alır, Porto, Twente ve Braga 3 puan alırsa, Fenerbahçe için UEFA Avrupa Ligi macerası sona erecek.

İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki tur ihtimalleri!

MAĞLUBİYETTE ALT SIRADAKİ TAKIMLARIN SONUÇLARI ÖNEMLİ

Fenerbahçe, Danimarka deplasmanından mağlubiyetle ayrılırsa, diğer maçların sonuçları doğrultusunda yoluna devam edebilir.

İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki tur ihtimalleri!

Fenerbahçe'nin tek farklı mağlubiyeti durumunda Ferencvaros, AZ Alkmaar'a en az 3 farklı mağlup olursa, sarı-lacivertli ekip, Macaristan temsilcisini geride bırakacak.

İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki tur ihtimalleri!

İlk 24 içinde yer almayan takımlardan Porto, evinde en fazla 4 farklı şekilde Maccabi Tel Aviv'e yenilirse, Beşiktaş deplasmanda Twente'den puan alırsa, Braga sahasında Lazio'yu yenemezse ve Hoffenheim da Anderlecht deplasmanında kazanamazsa, Fenerbahçe tek farklı mağlup olsa dahi play-off etabı biletini alacak.

İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki tur ihtimalleri!

Ligde 9 puanı bulunan Roma, sahasında 2. sıradaki Eintracht Frankfurt'a 6 farklı kaybederse, sarı-lacivertliler tek farklı yenilgi durumunda İtalyan ekibini geride bırakabilecek.

İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki tur ihtimalleri!

BEŞİKTAŞ, FENERBAHÇE'YLE AYNI DURUMDA

Fenerbahçe'yle aynı puana sahip Beşiktaş, ligde 24. sırada yer alıyor.

İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki tur ihtimalleri!

Siyah-beyazlı takım, son maçında Twente deplasmanında kazanması durumunda üst tura yükselecek.

İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki tur ihtimalleri!

Beraberlik ve mağlubiyet durumlarında da benzer senaryolar mümkün.

İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki tur ihtimalleri!

Beşiktaş, Fenerbahçe'ye göre 2 gol dezavantajlı durumda. Fenerbahçe'nin mağlubiyeti halindeki senaryolardan tek fark, şayet Solskjaer'in ekibi tek farklı mağlup olur, Maccabi Tel Aviv de Porto'yu deplasmanda 4 farkla yenerse, siyah-beyazlı ekibin Avrupa macerası son bulacak.

İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki tur ihtimalleri!

TÜRK DERBİSİ İHTİMALİ

UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst turda Türk derbisi ihtimali bulunuyor.

İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki tur ihtimalleri!

Yedinci haftada oluşan puan durumunun sekizinci hafta da devam etmesi halinde 9. sırada bulunan Galatasaray'ın rakibi Beşiktaş ya da Fenerbahçe olacak.

İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki tur ihtimalleri!

UEFA'nın yeni sistemine göre ilk 8 dışında bulunan takımlar aldıkları puan doğrultusunda eşleşecek. Buna göre 9 ve 10. sıradaki takımlar, çekilecek kura sonucunda 23 ve 24. sıradaki takımlarla rakip olacak.

İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki tur ihtimalleri!

Lig aşamasını 11 ve 12. sırada tamamlayanlar, 21 ve 22. sıradakilerle, 13 ve 14. sırada bitirenler, 19 ve 20. sıradakilerle, 15 ve 16. sıradaki tamamlayanlar ise 17 ve 18. sırada yer alanlarla kurayla eşleşecek.

İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki tur ihtimalleri!

Son hafta müsabakalarının ardından puan durumunda değişiklik olmaması durumunda, 23 ve 24. sırada yer alan Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakipleri Galatasaray ya da Bodo Glimt olacak.

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