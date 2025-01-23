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Haberler UEFA Avrupa Ligi PAOK - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

PAOK - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. PAOK ile Slavia Prag kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, PAOK - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2025 Perşembe 13:50 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2025 Perşembe 14:00
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PAOK - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

PAOK - Slavia Prag maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. PAOK ile Slavia Prag kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, PAOK - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PAOK - SLAVIA PRAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

PAOK - Slavia Prag maçı 23 Ocak Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma Tabii Spor 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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