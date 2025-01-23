PAOK - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

PAOK - Slavia Prag maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. PAOK ile Slavia Prag kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, PAOK - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PAOK - SLAVIA PRAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

PAOK - Slavia Prag maçı 23 Ocak Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma Tabii Spor 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.