Union Berlin - Braga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Union Berlin - Braga maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Union Berlin ile Braga kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Union Berlin - Braga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UNION BERLIN - BRAGA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Union Berlin - Braga maçı 27 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te oynanacak. Karşılaşma EXXEN'de canlı yayınlanacak.

UNION BERLIN - BRAGA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Union Berlin

Ronnow; Jaeckel, Knoche, Leite; Trimmel, Haraguchi, Khedira, Haberer, Ryerson; Siebatcheu, Becker

Braga

Matheus; Fabiano, Tormena, Niakate, Sequeira; Gomes, Al-Musrati, A Horta, R Horta; Oliveira, Ruiz