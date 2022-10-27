Union Berlin - Braga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Union Berlin - Braga maçını canlı takip etmek için tıklayın...
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Union Berlin ile Braga kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Union Berlin - Braga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
UNION BERLIN - BRAGA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Union Berlin - Braga maçı 27 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te oynanacak. Karşılaşma EXXEN'de canlı yayınlanacak.
UNION BERLIN - BRAGA MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Union Berlin
Ronnow; Jaeckel, Knoche, Leite; Trimmel, Haraguchi, Khedira, Haberer, Ryerson; Siebatcheu, Becker
Braga
Matheus; Fabiano, Tormena, Niakate, Sequeira; Gomes, Al-Musrati, A Horta, R Horta; Oliveira, Ruiz