Marsilya - Lazio maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

MARSILYA - LAZIO MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 4. hafta maçında Marsilya ile Lazio kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Marsilya - Lazio maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MARSILYA - LAZIO NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Marsilya - Lazio maçı 4 Kasım Perşembe günü saat 23:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

MARSILYA - LAZIO MUHTEMEL 11'LERİ

Marsilya: Lopez; Lirola, Saliba, Caleta-Car, Peres; Kamara; Cengiz Ünder, Guendouzi, Gerson, Payet; Milik

Lazio: Strakosha; Lazzari, Acerbi, Felipe, Hysaj; Milinkovic-Savic, Leiva, Alberto; Pedro, Immobile, Anderson