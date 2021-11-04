Haberler UEFA Avrupa Ligi Marsilya - Lazio maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Marsilya - Lazio maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. 4. hafta maçında Marsilya ile Lazio karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Marsilya - Lazio maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2021 Perşembe 16:12
Marsilya - Lazio maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 4. hafta maçında Marsilya ile Lazio kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Marsilya - Lazio maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MARSILYA - LAZIO NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Marsilya - Lazio maçı 4 Kasım Perşembe günü saat 23:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

MARSILYA - LAZIO MUHTEMEL 11'LERİ

Marsilya: Lopez; Lirola, Saliba, Caleta-Car, Peres; Kamara; Cengiz Ünder, Guendouzi, Gerson, Payet; Milik

Lazio: Strakosha; Lazzari, Acerbi, Felipe, Hysaj; Milinkovic-Savic, Leiva, Alberto; Pedro, Immobile, Anderson

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