Burak Yılmaz girdi Lille geri döndü | Lille Sparta Prag: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında Fransız temsilcisi Lille sahasında Çekya ekibi Sparta Prag ile karşı karşıya geldi.

Stade Pierre Mauroy'da oyanan zorlu mücadele ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

BURAK 77'DE GİRDİ 4 DAKİKADA 2 GOL ATTI

Fransız ekibinde forma giyen milli futbolcumuz Burak Yılmaz karşılaşmanın 77. dakikasında diğer bir milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın yerine oyuna girdi.

1-0 geride olan Lille, Burak Yılmaz'ın 80 ve 84. dakikalarda attığı gollerle galibiyete uzandı.

Lille bu sonuçla son maç öncesi gruptan çıkmayı garantiledi.