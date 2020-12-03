Haberler UEFA Avrupa Ligi Burak Yılmaz girdi Lille geri döndü | Lille Sparta Prag: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

girdi Lille geri döndü | Lille : 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Avrupa Ligi 5. hafta karşılaşmasında Lille sahasında ile karşı karşıya geldi. 71. dakikada geriye düşen Fransız takımı 'ın 80 ve 84. dakikalarda attığı golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2020 Perşembe 22:49
Burak Yılmaz girdi Lille geri döndü | Lille Sparta Prag: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Avrupa Ligi 5. hafta maçında Fransız temsilcisi Lille sahasında Çekya ekibi ile karşı karşıya geldi.

Stade Pierre Mauroy'da oyanan zorlu mücadele ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

BURAK 77'DE GİRDİ 4 DAKİKADA 2 GOL ATTI

Fransız ekibinde forma giyen milli futbolcumuz karşılaşmanın 77. dakikasında diğer bir milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın yerine oyuna girdi.

1-0 geride olan Lille, Burak Yılmaz'ın 80 ve 84. dakikalarda attığı gollerle galibiyete uzandı.

Lille bu sonuçla son maç öncesi gruptan çıkmayı garantiledi.

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