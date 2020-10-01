Glasgow Rangers - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, İskoçya temsilcisi Glasgow Rangers'a konuk oluyor. Mücadele tek maç eleme sistemi üzerinden oynanacak. Ibrox Stadyumu'nda oyananacak mücadele hakkında birçok araştırma yapılıyor. Peki, Glasgow Rangers - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

GLASGOW RANGERS - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Glasgow Rangers - Galatasaray maçı 1 Ekim Perşembe günü saat 21:45'te Teve2'den canlı yayınlanacak.

GLASGOW RANGERS - GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM?

Glasgow Rangers - Galatasaray maçında Letonya Futbol Federasyonu'ndan hakem Andris Treimanis görev yapacak. Andris Treimanis'in yardımcılıklarını Haralds Gudermanis ve Aleksejs Spasjonnikovs yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Aleksandrs Golubevs olacak.

GLASGOW RANGERS - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Glasgow Rangers: Mcgregor, Tavernier, Goldson, Helander, Barisic, Arfield, Davis, Kamara, Hagi, Kent, Öorelos

Galatasaray: Fatih, Omar, Luyindama, Marcao, Linnes, Taylan, Etebo, Belhanda, Feghouli, Emre Kılınç, Falcao

RANGERS BU TURA NASIL GELDİ

Galatasaray gibi Avrupa Ligi'ne 2. eleme turundan dahil olan Rangers Lincoln Red Imps'i 5-0, üçüncü eleme turunda ise Hollanda'nın Willem II ekibini 4-0 mağlup ederek play-off turuna adını yazdırdı.

TEVE2 UYDUDA VAR MI?

42 ⁰ DOĞU (SD) 12034 V (DİKEY) SYMBOL RATE 27500 FEC.5/6

42 ⁰ DOĞU (HD) 12245 H (YATAY) SYMBOL RATE 27500 FEC.5/6 Modülasyon DVB S2-8PSk

D-Smart: 21. kanal

Digiturk: 54. kanal

Tivibu: SD yayını 356. kanal, HD yayını ise 62. kanal

Turkcell TV+: 32. kanal

Türksat Kablo TV: 32. Kanal

ARDA KADRODA YOK

Sarı-kırmızılı takımın kaptanı Arda Turan, Rangers karşısında sahaya çıkamayacak. Tecrübeli futbolcu gribal enfeksiyon ve yüksek ateş nedeniyle İskoçya'ya götürülmedi.

Galatasaray'da ayrıca sakatlıkları bulunan Fernando Muslera, Marcelo Saracchi, Emre Akbaba'nın yanı sıra Şener Özbayraklı, Kerem Aktürkoğlu, Valentine Ozornwafor ve Jesse Sekidika UEFA'ya bildirilen kadroda yer almıyor.