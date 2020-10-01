Haberler UEFA Avrupa Ligi Glasgow Rangers - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? |

Play-Off Turu'nda temsilcimiz deplasmanda ile karşılaşacak. Maç öncesi merak edilen ve arama motorlarında araştırılan konular arasında müsabakanın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Glasgow Rangers - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2020 Perşembe 07:23 Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2020 Perşembe 07:23
Glasgow Rangers - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

'nde temsilcimiz , İskoçya temsilcisi 'a konuk oluyor. Mücadele tek maç eleme sistemi üzerinden oynanacak. Ibrox Stadyumu'nda oyananacak mücadele hakkında birçok araştırma yapılıyor. Peki, Glasgow Rangers - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

GLASGOW RANGERS - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Glasgow Rangers - Galatasaray maçı 1 Ekim Perşembe günü saat 21:45'te Teve2'den canlı yayınlanacak.

GLASGOW RANGERS - GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM?

Glasgow Rangers - Galatasaray maçında Letonya Futbol Federasyonu'ndan hakem Andris Treimanis görev yapacak. Andris Treimanis'in yardımcılıklarını Haralds Gudermanis ve Aleksejs Spasjonnikovs yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Aleksandrs Golubevs olacak.

GLASGOW RANGERS - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Glasgow Rangers: Mcgregor, Tavernier, Goldson, Helander, Barisic, Arfield, Davis, Kamara, Hagi, Kent, Öorelos

Galatasaray: Fatih, Omar, Luyindama, Marcao, Linnes, Taylan, Etebo, Belhanda, Feghouli, Emre Kılınç, Falcao

RANGERS BU TURA NASIL GELDİ

Galatasaray gibi Avrupa Ligi'ne 2. eleme turundan dahil olan Rangers Lincoln Red Imps'i 5-0, üçüncü eleme turunda ise Hollanda'nın Willem II ekibini 4-0 mağlup ederek play-off turuna adını yazdırdı.

TEVE2 UYDUDA VAR MI?

42 ⁰ DOĞU (SD) 12034 V (DİKEY) SYMBOL RATE 27500 FEC.5/6

42 ⁰ DOĞU (HD) 12245 H (YATAY) SYMBOL RATE 27500 FEC.5/6 Modülasyon DVB S2-8PSk

D-Smart: 21. kanal

Digiturk: 54. kanal

Tivibu: SD yayını 356. kanal, HD yayını ise 62. kanal

Turkcell TV+: 32. kanal

Türksat Kablo TV: 32. Kanal

ARDA KADRODA YOK

Sarı-kırmızılı takımın kaptanı , Rangers karşısında sahaya çıkamayacak. Tecrübeli futbolcu gribal enfeksiyon ve yüksek ateş nedeniyle İskoçya'ya götürülmedi.

Galatasaray'da ayrıca sakatlıkları bulunan , Marcelo Saracchi, Emre Akbaba'nın yanı sıra Şener Özbayraklı, Kerem Aktürkoğlu, Valentine Ozornwafor ve Jesse Sekidika UEFA'ya bildirilen kadroda yer almıyor.

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