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30 Temmuz 2019, Salı
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'dan 'e görev

UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

kokartlı hakem , 2. Eleme Turu'nda Linfield FC-HB Torshavn maçında düdük çalacak. 'nın Belfast şehrindeki 'nda TSİ 21.45'de başlayacak

kokartlı hakem , 'nın Linfield FC ile Faroe Adaları'nın HB Trshavn takımları arasında 1 Ağustos Perşembe günü oynanacak 2. Eleme Turu müsabakasını yönetecek.

Kuzey İrlanda'nın Belfast şehrindeki 'nda TSİ 21.45'de başlayacak müsabakada Meler'in yardımcılıklarını Uyarcan ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Bahattin Şimşek olacak.

  1. 30.07.2019
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