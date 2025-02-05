Almanya'da kupa maçı durdu! Dumanlar stadın dışına taştı

Almanya Kupası çeyrek finalinde Bayer Leverkusen, evinde Köln'ü ağırladı. Maç, beklenmedik bir olayla başladı. Mücadelenin ilk düdüğünün hemen ardından, deplasman tribününde yer alan Köln taraftarları tarafından yakılan meşaleler nedeniyle stadyum aniden dumanla kaplandı. Havadar bir ortamda başlayan karşılaşma, görüş mesafesinin oldukça azalması nedeniyle hakem Frank Willenborg tarafından 3. dakikada durdurulmak zorunda kaldı.

Yaklaşık 10 dakika süren bekleyişin ardından, sahayı basan dumanın dağılmasıyla oyun yeniden başlatıldı.

İşte o anlar...