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Haberler Avrupa’dan Futbol Issa Kabore, Werder Bremen’e kiralandı

Issa Kabore, Werder Bremen’e kiralandı

Benfica ile olan kiralık sözleşmesini sonlandıran ve bonservisi Manchester City’de bulunan Issa Kabore, Alman ekibi Werder Bremen’e kiralandı.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2025 Pazartesi 17:27
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Issa Kabore, Werder Bremen’e kiralandı

Portekiz Süper Ligi ekiplerinden Benfica ile olan kiralık sözleşmesini fazla forma şansı bulamadığı gerekçesiyle sonlandıran ve bonservisi İngiliz takımı Manchester City'de bulunan 23 yaşındaki Issa Kabore, Alman temsilcisi Werder Bremen'e kiralandı. Burkina Fasolu futbolcunun adı Süper Lig'den de birçok takımla anılıyordu.

2020 yılında Manchester City'e transfer olan Kabore, sırasıyla Mechelen, Troyes, Marsilya, Luton Town ve Benfica'da kiralık olarak top koşturdu. Issa Kabore, Burkina Faso Milli Takımı'nda Afrika Uluslar Kupası ve Elemeleri, Dünya Kupası Elemeleri olmak üzere toplamda çıktığı 32 maçta 1 gol, 12 asistlik performans sergiledi.

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