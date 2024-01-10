Lazio 1-0 Roma (Maç sonucu ÖZET) | Lazio, Roma'yı devirip İtalya Kupası'nda yarı finale uzandı!

Lazio ile Roma, İtalya Kupası çeyrek final maçında Roma Olimpiyat Stadı'nda kozlarını paylaştı.
Saat 20.00'de başlayan karşılaşmada tek gol 51. dakikada Maccia Zaccagni'nin penaltı atışından geldi.
Ev sahibi ekipte Pedro 90+6. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Konuk ekip Roma'da ise 90+10. dakikada Sardar Azmoun direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.
Lazio, Roma'yı 1-0'lık skorla mağlup ederek İtalya Kupası'nda yarı finale yükselen taraf oldu.
Lazio, İtalya Kupası yari final maçında Juventus - Frosinone maçının galibiyle karşılaşacak.