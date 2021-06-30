‘Uyumak zor’

KAÇIRDIĞI penaltıyla Fransa’nın elenmesine neden olan Mbappe çok üzgün. Genç forvet “Böyle elendiğimiz için üzgünüm. Birkaç gece uyumak çok zor olacak ancak çok sevdiğim futbolun içinde böyle anlar var. İsviçre’ye başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı. Deschamps ise “5. penaltının sorumluluğunu yüklendi. Elendiysek takım olarak elendik” dedi..
KAÇIRDIĞI penaltıyla Fransa'nın elenmesine neden olan Mbappe çok üzgün. Genç forvet "Böyle elendiğimiz için üzgünüm. Birkaç gece uyumak çok zor olacak ancak çok sevdiğim futbolun içinde böyle anlar var. İsviçre'ye başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. Deschamps ise "5. penaltının sorumluluğunu yüklendi. Elendiysek takım olarak elendik" dedi..