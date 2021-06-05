Haberler Avrupa’dan Futbol Son dakika spor haberleri: Ceferin'den Avrupa Süper Ligi çıkışı! "İhanetin bedelini ödeyecekler"

Son dakika spor haberleri: Ceferin'den Süper Ligi çıkışı! "İhanetin bedelini ödeyecekler"

Süper Ligi girişimi futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı ve artan tepkiler sonrası 48 saat içinde iptal edildi. Avrupa'nın önde gelen 12 kulübünün resmi olarak katıldığını açıklaması sonrası ve 'nın yanı sıra yerel lig federasyonları ve taraftarlar bu girişimin kabul edilemez olduğunu belirtmiş ve imza atan kulüpler birer birer organizasyondan çekildiğini duyurmuştu. UEFA Başkanı , 'nin gündeme gelmesinde önemli rol oynayan Başkanı 'nin kendisine sürekli yalanlar söylediğini belirtti. Öte yandan Ceferin, kendisine yakın olduğunu düşündüğü bir grup başkan hakkında konuştu ve "İhanetin bedelini ödeyecekler" dedi. İşte o sözler...

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2021 Cumartesi 18:16
Son dakika spor haberleri: Ceferin'den Avrupa Süper Ligi çıkışı! "İhanetin bedelini ödeyecekler"

Başkanı , Fransa'nın So Foot dergisine röportaj verdi ve başarısızlıkla sonuçlanan Süper Ligi'ni değerlendirdi. İşte Ceferin'nin büyük yankı uyandıran açıklamaları:

Son dakika spor haberleri: Ceferin'den Avrupa Süper Ligi çıkışı! "İhanetin bedelini ödeyecekler"

"Çocukken bir tekne kaptanı olmak istermişsiniz. Bugün açık denizlerde değilsiniz ve UEFA gemisini yürütüyorsunuz. Şu an nasıl gidiyor?"

"Açıkçası iyi. çok güzel ve güçlü bir gemi. Denizaltılar tarafından bir saldırıya uğradık ama sonuç olarak batan denizaltılar oldu."

Son dakika spor haberleri: Ceferin'den Avrupa Süper Ligi çıkışı! "İhanetin bedelini ödeyecekler"

"AGNELLI BANA YEMİNLER ETTİ"
"Bu ünlü denizaltılar, büyük Avrupa kulüpleriydi herhalde... Son dönemde bu denizaltılar dava etmeyi düşündünüz mü?"
"Dürüst olmak gerekirse, neler olduğunu tam olarak bilmiyorduk. Zaman zaman bölünme tehditleri alıyorduk ve konuyla ilgili belgeler de sızıyordu. Ancak bunu çok ciddiye almadık. Kulüpler Birliği Başkanı , yürütme komitemizin bir üyesiydi. Endişelenecek bir şey olmadığına dair bize güvenceler verdi. 12 asi kulübün katıldığı öncesinde yeni reformlar üzerine birkaç toplantı gerçekleştirmiştik. Bu 12 kulübün de içinde olduğu bir toplantı sonrası hayalet projelerini ortaya çıkardılar."

Son dakika spor haberleri: Ceferin'den Avrupa Süper Ligi çıkışı! "İhanetin bedelini ödeyecekler"

"Hiçbir şeyden şüphelendin mi?"
"Şüpheler olabilir ama yönetiminizdeki insanlar size 'Hayır hayır, böyle bir şey yok. Hepsi saçmalık" diye yeminler ettiler. O yeminlerden sonra onlara inanmamak zordu."

Son dakika spor haberleri: Ceferin'den Avrupa Süper Ligi çıkışı! "İhanetin bedelini ödeyecekler"

"ARTIK ANDREA AGNELLI DİYE BİR ADAM YOK!"
"Bu ihanete nasıl tepki verdin?"
"Bu ihanette yer alan insanları üçe ayırdım. İlkine Andre Agnelli'yi koydum. Bu tamamen kişisel. Bana göre artık diye bir adam yok! Dost olduğumuzu sanıyordum ama son dakikaya kadar bana yalanlar söyledi. 'Endişelenecek bir şey yok' dedi. Bana yeminler ederken Süper Ligi belgelerini çoktan imzalamış."

Son dakika spor haberleri: Ceferin'den Avrupa Süper Ligi çıkışı! "İhanetin bedelini ödeyecekler"

İkinci kategoriye, bana yakın olduğunu düşündüğüm bir grup başkanı koydum. Ne yapmayı planladıklarını önceden söylemediler. Onları suçlamıyorum ama onlar da bu ihanetlerinin bedelini ödeyecekler. Bu turnuva sayesinde, tüm bu başkanlar kendilerini futbolunun zirvesinde değişmez bir yere koyacaklarını sandılar. İlk düşünceleri kendi liglerinde oynamak ama 'dan ayrılmaktı. Önce böyle gidecekler, ardından 'ni hafta sonu oynamak için kendi liglerini zorlayacaklar ve ikinci planda bırakacaklardı.

Son dakika spor haberleri: Ceferin'den Avrupa Süper Ligi çıkışı! "İhanetin bedelini ödeyecekler"

"FUTBOL SADECE BİR OYUN DEĞİL"
" Süper Lig düşüncesinin futbolun ötesinde bir tepki aldığını düşünüyor musunuz?"
"Kesinlikle! Aslında olayın arka panında toplumsal bir mücadele verdi ve bu yüzden tepkiler de çok acımasızca oldu. 12 milyarderin bu şekilde insanları futboldan mahrum bırakma hakkı yoktu. Para her şeyi satın alabilir mi? Futbol sadece bir oyun değil, daha fazlası. Uluslarımızın, kültürlerimizin ve toplumlarımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Bu yüzden konu futbol dışında da değerlendirildi."

Son dakika spor haberleri: Ceferin'den Avrupa Süper Ligi çıkışı! "İhanetin bedelini ödeyecekler"

"Bu olaydan vazgeçtiklerinde onlara, 'Nasıl bir bokun içinde yuvarlandığınızı fark etmediniz mi?" dedim. Demek istediğim, tüm bu kulüplerin toplayabileceği tüm para... Bunların hepsinin yaşanması da iyi bir şey. Çünkü sürekli savurdukları havadaki tehdidin boş olduğunu gördüler. Şimdi bu kulüplerle dayanışma mekanizması inşa etmek daha kolay olacak. Zor bir mücadele verdik. Çılgın bir şekilde geçen 48 saatti."

Son dakika spor haberleri: Ceferin'den Avrupa Süper Ligi çıkışı! "İhanetin bedelini ödeyecekler"

"Şimdi çok açık bir şey var, tekrar denemeye kalkışmayacaklar. Önümüzdeki 10-15 yıl için bu denemeleri iyi oldu. Olmasaydı asla bilemezdik. 15 yıl sonra ise ben artık futbolda olmayacağım zaten."

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