Son dakika spor haberleri: Ceferin'den Avrupa Süper Ligi çıkışı! "İhanetin bedelini ödeyecekler"

"FUTBOL SADECE BİR OYUN DEĞİL"

"Avrupa Süper Lig düşüncesinin futbolun ötesinde bir tepki aldığını düşünüyor musunuz?"

"Kesinlikle! Aslında olayın arka panında toplumsal bir mücadele verdi ve bu yüzden tepkiler de çok acımasızca oldu. 12 milyarderin bu şekilde insanları futboldan mahrum bırakma hakkı yoktu. Para her şeyi satın alabilir mi? Futbol sadece bir oyun değil, daha fazlası. Uluslarımızın, kültürlerimizin ve toplumlarımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Bu yüzden konu futbol dışında da değerlendirildi."

"Bu olaydan vazgeçtiklerinde onlara, 'Nasıl bir bokun içinde yuvarlandığınızı fark etmediniz mi?" dedim. Demek istediğim, tüm bu kulüplerin toplayabileceği tüm para... Bunların hepsinin yaşanması da iyi bir şey. Çünkü sürekli savurdukları havadaki tehdidin boş olduğunu gördüler. Şimdi bu kulüplerle dayanışma mekanizması inşa etmek daha kolay olacak. Zor bir mücadele verdik. Çılgın bir şekilde geçen 48 saatti."