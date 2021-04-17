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Bilbao Barcelona 0-4 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İspanya 'nı final maçında Bilbao ile Barcelona kozlarını paylaştı. Mücadeleyi 4-0 kazanan Katalan ekibi kupanın sahibi oldu. Barcelona'ya zaferi getiren golleri , ve (2) kaydetti.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2021 Pazar 01:07
Athletic Bilbao Barcelona 0-4 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Sevilla kentindeki La Cartuja Stadı'nda oynanan karşılaşmada baştan sona rakibine üstünlük kuran Barcelona aradığı golleri ikinci yarıda buldu. Katalan takımı, Fransız futbolcusu (Dk. 60), Hollandalı (Dk. 63) ve Arjantinli 'nin (Dk. 68 ve Dk. 72) attığı gollerle sahadan 4-0 galip ayrıldı.

'nı en fazla kazanan kulüp olan Barcelona, 31. kez bu kupayı kaldırdı. Final maçını İspanya Kralı 6. Felipe ve Başbakan de tribünden izledi. Barcelona'da ilk sezonunu geçiren teknik direktör , ilk kupasını kazandı.

Diğer yandan Kral Kupası tarihinde 80. maçına çıkan 33 yaşındaki Messi, bu kupadaki toplam gol sayısını 56 yaptı. Arjantinli futbolcu, (81), (69) ve 'nın (64) ardından Kral Kupası'nda en çok gol atan 4. futbolcu oldu.

Ayrıca, İspanya'da en çok gol attığı takım, 31 golle Sevilla olan Messi, ikinci sırada bulunan Bilbao'nun ağları ise 41 maçta toplamda 28 kez havalandırdı.

Sezon sonunda Barcelona ile sözleşmesi sona erecek olan ve 17 yıldır formasını giydiği kulüpte kalıp kalmayacağı belli olmayan Messi, bu sezon oynadığı tüm maçlarda 31 gol atıp, 11 asist kaydetti.

Bu arada Barcelona'nın ardından 23 kez ile Kral Kupası'nı en çok kazanan ise bu kupada iki hafta içinde oynadığı iki final maçını da kaybetti.

Athletic, Kral Kupası'nın Covid-19'dan dolayı geçen sezon ertelenen ve 3 Nisan'da oynanan finalinde 'a 1-0 mağlup olmuştu.

Her şeye rağmen iyi bir sezon geçiren Bask takımı, 17 Ocak'ta oynanan finalinde Barcelona'yı 3-2 yenerek, tarihinde 3. kez bu kupanın sahibi olmuştu.

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