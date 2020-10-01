Haberler Avrupa’dan Futbol Liverpool - Arsenal maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'nda heyecan devam ediyor. Son 16 mücadelesinde sahasında 'i konuk ediyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Liverpool - Arsenal maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2020 Perşembe 09:09 Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2020 Perşembe 09:09
Liverpool - Arsenal maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Çeyrek finalistlerin belli olacağı mücadelelerden biri de ile arasında oynanacak. Maçın yayınlanacağı saat ve kanal futbolseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Liverpool - Arsenal maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

LIVERPOOL - ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Liverpool - Arsenal maçı 1 Ekim Perşembe günü saat 21:45'te beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

LIVERPOOL - ARSENAL MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Liverpool: Adrián, Milner, Williams, Gomez, Williams, Keita, Grujic, Jones, Jota, Minamino, Shaqiri,

Arsenal: Rúnarsson, Tierney, Magalhães, , Saka, Ceballos, Willock, Maitland-Niles, Nelson, Nketiah, Pépé

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