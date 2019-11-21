Mbappe için rekor
Kontratı 2022'de bitecek 20 yaşındaki süper yıldızın menajeri ve annesi, PSG'nin yeni teklifini kabul etmeyeceğini bildirdi. Real Madrid'in sezon sonu Mbappe için 342 milyon poundu gözden çıkaracağı kaydedildi.
Kontratı 2022'de bitecek 20 yaşındaki süper yıldızın menajeri ve annesi, PSG'nin yeni teklifini kabul etmeyeceğini bildirdi. Real Madrid'in sezon sonu Mbappe için 342 milyon poundu gözden çıkaracağı kaydedildi.
- 21.11.2019
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Fenerbahçe'den Pedro harekatı!
Toplam 1
Yorum
fb40 pedro çok iyi bir topçu bence mevkisinin en iyisi alınırsa çok iyi olur . bize bence çok iyi bir sol bek lazım kanatları çok iyi kullanacak
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Önceliği Trabzon
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı niye opsiyonun son gününü beklemiyoruz ? ya sakatlanırsa !
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Fenerbahçe'de Tolga gerçeği
Toplam 1
Yorum
Ercan Adamsın. Eskiden izlerken seni beğeniyorken şimdi bizim takımda olman beni çok mutlu ediyor kardeşim. Devam et.
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