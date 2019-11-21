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21 Kasım 2019, Perşembe
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Mbappe için rekor

Mbappe için rekor

Kontratı 2022'de bitecek 20 yaşındaki süper yıldızın menajeri ve annesi, 'nin yeni teklifini kabul etmeyeceğini bildirdi. 'in sezon sonu Mbappe için 342 milyon poundu gözden çıkaracağı kaydedildi.

Kontratı 2022'de bitecek 20 yaşındaki süper yıldızın menajeri ve annesi, 'nin yeni teklifini kabul etmeyeceğini bildirdi. 'in sezon sonu Mbappe için 342 milyon poundu gözden çıkaracağı kaydedildi.

  1. 21.11.2019
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