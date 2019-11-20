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20 Kasım 2019, Çarşamba
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Podolski'den çifte hamle! Hem hem kebap salonu

Podolski'den çifte hamle! Hem transfer hem kebap salonu

forması giydiği dönemde sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından çok sevilen Lucas Podolski hem oluyor, hem de kebapçı salonu açıyor. Polonya'nın takımı ile büyük ölçüde anlaşma sağlayan Podolski, transfer olduğu ülkede çeşitli yatırımlar da yapacak.

Bir dönem forması da giyen , kulübü Vissel Kobe ile olan kontratının 31 Ocak 2020'de sona ermesinin ardından doğduğu ülkeye dönmeye hazırlanıyor.

Przeglad Sportowy'de yer alan habere göre; Lukas Podolski, ile görüşmeleri yaptı. 34 yaşındaki oyuncunun menajeri de görüşmeler ilerletti. İki tarafın, ocak ayında gerçekleşecek transfer için anlaşmaya varmak üzere olduğu belirtildi.

HEM FUTBOL HEM KEBAP HEM DONDURMA

Polonya'nın Gliwice şehrinde doğan ve ailesi Polonya'da yaşayan Podolski, hem Gornik'te oynayacak hem de Zabrze'de çeşitli yatırımlar yapacak. Haberin detayında, Podolski'nin şehirde dondurma ve kebap dükkanları açacak.

Lukas Podolski'ye Gornik Zabrze dışında 'dan da teklifler olduğu ancak Leh asıllı oyuncunun kariyerini doğduğu ülkede sonlandırma yönünde isteğinin olduğu vurgulandı.

  1. 20.11.2019
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