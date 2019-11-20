Podolski'den çifte hamle! Hem transfer hem kebap salonu
Galatasaray forması giydiği dönemde sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından çok sevilen Lucas Podolski hem transfer oluyor, hem de kebapçı salonu açıyor. Polonya'nın Gornik Zabrze takımı ile büyük ölçüde anlaşma sağlayan Podolski, transfer olduğu ülkede çeşitli yatırımlar da yapacak.
Bir dönem Galatasaray forması da giyen Lukas Podolski, Japonya kulübü Vissel Kobe ile olan kontratının 31 Ocak 2020'de sona ermesinin ardından doğduğu ülkeye dönmeye hazırlanıyor.
Przeglad Sportowy'de yer alan habere göre; Lukas Podolski, Gornik Zabrze ile transfer görüşmeleri yaptı. 34 yaşındaki oyuncunun menajeri de görüşmeler ilerletti. İki tarafın, ocak ayında gerçekleşecek transfer için anlaşmaya varmak üzere olduğu belirtildi.
HEM FUTBOL HEM KEBAP HEM DONDURMA
Polonya'nın Gliwice şehrinde doğan ve ailesi Polonya'da yaşayan Podolski, hem Gornik'te oynayacak hem de Zabrze'de çeşitli yatırımlar yapacak. Haberin detayında, Podolski'nin şehirde dondurma ve kebap dükkanları açacak.
Lukas Podolski'ye Gornik Zabrze dışında Almanya'dan da teklifler olduğu ancak Leh asıllı oyuncunun futbol kariyerini doğduğu ülkede sonlandırma yönünde isteğinin olduğu vurgulandı.
- 20.11.2019
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Fenerbahçe'den Pedro harekatı!
Toplam 1
Yorum
fb40 pedro çok iyi bir topçu bence mevkisinin en iyisi alınırsa çok iyi olur . bize bence çok iyi bir sol bek lazım kanatları çok iyi kullanacak
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Önceliği Trabzon
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Yorum
şimal yıldızı niye opsiyonun son gününü beklemiyoruz ? ya sakatlanırsa !
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Fenerbahçe'de Tolga gerçeği
Toplam 1
Yorum
Ercan Adamsın. Eskiden izlerken seni beğeniyorken şimdi bizim takımda olman beni çok mutlu ediyor kardeşim. Devam et.
Podolski'den çifte hamle! Hem transfer hem kebap salonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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