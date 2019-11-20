Milli yıldızdan flaş itiraf! 'Galatasaray iyi fikir' - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
20 Kasım 2019, Çarşamba
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Milli yıldızdan flaş itiraf! 'Galatasaray iyi fikir'

A Milli Futbol Takımımız EURO 2020 elemelerini çok iyi bir şekilde tamamlayıp grubu ilk 2 sırada bitirerek turnuva biletini cebine koymuştu. Milli takımın yıldız futbolcusundan gündem yaratacak bir Galatasaray itirafı geldi.
20 Kasım 2019 Çarşamba 19:05 Güncelleme: 20.11.2019 19:05
Milli yıldızdan flaş itiraf! 'Galatasaray iyi fikir'
Galatasaray için beklenmeyen bir transfer itirafı geldi.
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Milli yıldızdan flaş itiraf! 'Galatasaray iyi fikir'
A Milli Takım EURO 2020'de gösterdiği performansla parmak ısırtırken 10 maçta sadece kalesinde 3 gol görerek gruplara damga vurmuştu.
Milli yıldızdan flaş itiraf! 'Galatasaray iyi fikir'
Takım bütünlüğü olarak oldukça iyi bir görüntü çizen Ay-yıldızlılarda bireysel kalite de ön plana çıkmıştı.
Milli yıldızdan flaş itiraf! 'Galatasaray iyi fikir'
Grupa Fransa'nın ardından ikinci sırada yer alarak EURO 2020 vizesini alan A Milli Takım'da birçok futbolcu Avrupa devlerinin dikkatini çekmeyi başardı.
Milli yıldızdan flaş itiraf! 'Galatasaray iyi fikir'
Milli Takım'ın yıldız futbolcusu Hakan Çalhanoğlu Bayern Münih ve Dortmund ile ilgili açıklamalar yaparken flaş bir Galatasaray itirafında bulundu.
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