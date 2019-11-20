Milli yıldızdan flaş itiraf! 'Galatasaray iyi fikir'
A Milli Futbol Takımımız EURO 2020 elemelerini çok iyi bir şekilde tamamlayıp grubu ilk 2 sırada bitirerek turnuva biletini cebine koymuştu. Milli takımın yıldız futbolcusundan gündem yaratacak bir Galatasaray itirafı geldi.
20 Kasım 2019 Çarşamba 19:05
Güncelleme: 20.11.2019 19:05
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Galatasaray için beklenmeyen bir transfer itirafı geldi.
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A Milli Takım EURO2020'de gösterdiği performansla parmak ısırtırken 10 maçta sadece kalesinde 3 gol görerek gruplara damga vurmuştu.
Takım bütünlüğü olarak oldukça iyi bir görüntü çizen Ay-yıldızlılarda bireysel kalite de ön plana çıkmıştı.
Grupa Fransa'nın ardından ikinci sırada yer alarak EURO 2020 vizesini alan A Milli Takım'da birçok futbolcu Avrupa devlerinin dikkatini çekmeyi başardı.
Milli Takım'ın yıldız futbolcusu Hakan ÇalhanoğluBayernMünih ve Dortmund ile ilgili açıklamalar yaparken flaş bir Galatasaray itirafında bulundu.