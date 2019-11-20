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20 Kasım 2019, Çarşamba
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Maviler coştu!

Maviler coştu!

Teknik direktörlüğünü G.Saray'ın eski çalıştırıcısı 'nin yaptığı , 'na rekorlarla gidiyor. J Grubu'ndaki bütün maçlarını kazanan 'in son kurbanı oldu.

Teknik direktörlüğünü G.Saray'ın eski çalıştırıcısı 'nin yaptığı , 'na rekorlarla gidiyor. J Grubu'ndaki bütün maçlarını kazanan 'in son kurbanı oldu. Evinde rakibini 9-1 mağlup eden İtalya, 1948'den bu yana en farklı galibiyetini aldı. İtalyanlar, o tarihte ABD'yi 9-0 yenmişti. Roberto Mancini ise üst üste 11 maç kazanan ilk teknik direktör olarak İtalyan futbol tarihine geçti. Mancini, 1938- 1939'da 9 maç kazanan Pozzo'yu geride bıraktı.

  1. 20.11.2019
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