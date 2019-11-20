Maviler coştu!

Teknik direktörlüğünü G.Saray'ın eski çalıştırıcısı Roberto Mancini'nin yaptığı İtalya, 2020 Avrupa Şampiyonası'na rekorlarla gidiyor. J Grubu'ndaki bütün maçlarını kazanan Gök Mavililer'in son kurbanı Ermenistan oldu. Evinde rakibini 9-1 mağlup eden İtalya, 1948'den bu yana en farklı galibiyetini aldı. İtalyanlar, o tarihte ABD'yi 9-0 yenmişti. Roberto Mancini ise üst üste 11 maç kazanan ilk teknik direktör olarak İtalyan futbol tarihine geçti. Mancini, 1938- 1939'da 9 maç kazanan Pozzo'yu geride bıraktı.