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20 Kasım 2019, Çarşamba
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Yeniden Enrique

Yeniden Enrique

'na katılma hakkı kazanan 'da, teknik direktörlük görevine bir kez daha getirildi. İspanyol hoca, haziran ayında 'ailevi sebepler' nedeniyle görevini 'ya bırakmıştı.

'na katılma hakkı kazanan 'da, teknik direktörlük görevine bir kez daha getirildi. İspanyol hoca, haziran ayında 'ailevi sebepler' nedeniyle görevini 'ya bırakmıştı. Enrique'nin 9 yaşındaki kızı 29 Ağustos'ta kanser nedeniyle vefat etti.

  1. 20.11.2019
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