Yeniden Enrique

2020 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazanan İspanya'da, teknik direktörlük görevine bir kez daha Luis Enrique getirildi. İspanyol hoca, haziran ayında 'ailevi sebepler' nedeniyle görevini Robert Moreno'ya bırakmıştı. Enrique'nin 9 yaşındaki kızı 29 Ağustos'ta kanser nedeniyle vefat etti.