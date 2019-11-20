Yeniden Enrique
2020 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazanan İspanya'da, teknik direktörlük görevine bir kez daha Luis Enrique getirildi. İspanyol hoca, haziran ayında 'ailevi sebepler' nedeniyle görevini Robert Moreno'ya bırakmıştı.
2020 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazanan İspanya'da, teknik direktörlük görevine bir kez daha Luis Enrique getirildi. İspanyol hoca, haziran ayında 'ailevi sebepler' nedeniyle görevini Robert Moreno'ya bırakmıştı. Enrique'nin 9 yaşındaki kızı 29 Ağustos'ta kanser nedeniyle vefat etti.
- 20.11.2019
-
Fenerbahçe'de Tolga gerçeği
Toplam 1
Yorum
Ercan Adamsın. Eskiden izlerken seni beğeniyorken şimdi bizim takımda olman beni çok mutlu ediyor kardeşim. Devam et.
-
MAÇ SONUCU Andorra 2-0 Türkiye MAÇ ÖZETİ
Toplam 1
Yorum
hakan şafak şenol hoca nın bu takımada el atması lazım 6 maçta 4 mağlubiyet hem de biri andorra ya karşı insan biraz utanır ayıp
-
İtalya Milli Takımı'nda Roberto Mancini imkansızı başardı!
Toplam 3
Yorum
Berlin Bu senede bunları verirler kupayı. Artık iyi bakin. Fransa kayrildi da aldı o kupaya. İspanya Almanya kötüydü birde
Yeniden Enrique haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.