Avrupa'da ırkçılık skandallarına bir yenisi eklendi! - Son dakika Avrupa’dan Futbol haberleri - Fotomaç
17 Kasım 2019, Pazar
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Avrupa'da ırkçılık skandallarına bir yenisi eklendi!

Avrupa'da ırkçılık skandallarına bir yenisi eklendi!

Avrupa'da ırkçılık skandalları bitmek bilmiyor. İtalya Ligi'nde forma giyen , Shakhtar forması giyen Taison'dan sonra bu kez de 2. Ligi'nde Excelsior takımında forma giyen ırkçı saldırılara maruz kaldı. Moreira bu saldırılardan sonra gözyaşlarına hakim olamadı.

Avrupa'da ırkçılık hastalığı gün geçtikçe büyümeye devam ediyor. 2. Ligi'nde ile Excelsior arasında oynanan mücadelede Excelsior'dan 'ya yapıldı ve 24 yaşındaki oyuncu gözyaşlarını tutamadı.

Yaşanan bu olayın ardından maçın hakemi oyunu durdurarak anons yapılmasını sağladı.

IRKÇI SALDIRILARA ATTIĞI GOLLE CEVAP VERDİ!

İlk yarıda ırkçı saldırıya maruz kalan ve gözyaşlarını tutamayan Ahmad Mendes Moreira, karşılaşmanın 2. yarısında attığı golün ardından taraftarlara koştu ve önlerinde durarak en iyi cevabı verdi.

Maç sonrasında konuşan 24 yaşındaki Hollandalı oyuncu, "Bana siyah pislik, pis zenci, 'Arap bacı' gibi şeyler söylediler. Buna izin verilirse, daha çok insanı üzerler. Bu kabul edilemez. Bu sözler beni çok yaraladı." ifadelerini kullandı.

  1. 17.11.2019
  2. Güncelleme: 17.11.2019 20:26
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