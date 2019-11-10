Shakhtar forması giyen Taison ırkçı saldırıya uğradı!
Ukrayna Premier Lig ekiplerinden Shakhtar Donetsk forması giyen Taison, Dinamo Kiev taraftarı tarafından ırkçı saldırılara maruz kaldı. Tepkisini tribünlere dönüp el kol hareketleri ile gösteren Brezilyalı futbolcu kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Taison sahayı gözyaşları içinde terketti.
Avrupa futbolunda ırkçılık skandalları bitmek bilmiyor. Son olarak İtalya Ligi'nde Brescia forması giyen Mario Balotelli ırkçı saldırılara maruz kalmış ve tribünlere dönüp tepkisini göstermişti. Skandal ırkçı saldırılara bir yenisi eklendi ve Ukrayna Ligi'nde Shakhtar Donetsk forması giyen yıldız futbolcusu Taison, Dinamo Kiev taraftarları tarafından ırkçı tezahüratlara maruz kaldı.
Shakhtar Donetsk ile Dinamo Kiev arasında oynanan Ukrayna Premier Lig 11. hafta maçında ev sahibi ekipten Taison ırkçı tezahüratlar sonrası tribünlere el hareketi yapınca kırmızı kart gördü ve sahayı gözyaşları içinde terk etti. pic.twitter.com/wnG8u5bSKz— Fotomaç TV (@Fotomac_TV) November 10, 2019
Çirkin tezahüratlara karşı suskun kalmayan Taison, tezahürat yapan tribünlere topu fırlatarak tepkisini gösterdi. Yaşanan bu gelişme karşısında oldukça sinirlenen Brezilyalı futbolcu, tribünlere dönüp el işareti yapınca 82. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Saha kenarına gelirken duygu patlaması yaşayan yıldız futbolcu gözyaşlarına hakim olamadı. Dinamo Kievli futbolcular Taison'u teselli ederken eski Beşiktaşlı Dentinho da takım arkadaşına yapılan bu saldırı sonrası gözyaşlarına boğuldu. Taison'un formasını giydiği Shakhtar Donetsk takımı da sosyal medya hesabından futbolcusuna sahip çıktı.
Yapılan açıklamada, ''Bu davranışları kınıyoruz. Oyuncularımızı daima destekleyip koruyacağız. Futbol otoritelerinden stadyumlarda ırkçılığı durdurmalarını istiyoruz'' ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan Brezilya kulübü Corinthians da ırkçı saldırıyı kınadı. Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Brezilya ekibi, ''Nereye kadar?!
Bugün Ukrayna'da Shakhtar Donetsk ile Dinamo Kiev arasında oynanan maçta maalesef iğrenç bir ırkçı saldırıya maruz kalan Taison ve Dentinho'ya sabır diliyoruz.'' açıklamasını yaptı.
- 11.11.2019
- Güncelleme: 11.11.2019 00:01
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MHK'dan flaş karar! Herkes bu soruyu soruyor: Neden?
Toplam 2
Yorum
SERDAR İSTEDİKLERİ BUYDU İSTEDİKLERİNİ ALDILAR TÜRK FUTBOLUNDA HER YIL DÜZENLENEN BU TİYATROL ETKİNLİK SEVENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
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Tyler Boyd göz doldurdu
Toplam 2
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eray zaman gectikçe kendine gelecektir kartal kayra umut boyd kazanç olacak elneny diaby nkoulaku patlama yapamazsa giderler
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Toplam 1
Yorum
METİN ELPEZE GEÇEN YIL DEVRE ARASINDA Mbaye Diagne yi alacağınıza onyenkuru yu alsaydınız. Birde Fernandao satmayacaktınız
Shakhtar forması giyen Taison ırkçı saldırıya uğradı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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