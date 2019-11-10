Shakhtar forması giyen Taison ırkçı saldırıya uğradı!

Avrupa futbolunda ırkçılık skandalları bitmek bilmiyor. Son olarak İtalya Ligi'nde Brescia forması giyen Mario Balotelli ırkçı saldırılara maruz kalmış ve tribünlere dönüp tepkisini göstermişti. Skandal ırkçı saldırılara bir yenisi eklendi ve Ukrayna Ligi'nde Shakhtar Donetsk forması giyen yıldız futbolcusu Taison, Dinamo Kiev taraftarları tarafından ırkçı tezahüratlara maruz kaldı.





Shakhtar Donetsk ile Dinamo Kiev arasında oynanan Ukrayna Premier Lig 11. hafta maçında ev sahibi ekipten Taison ırkçı tezahüratlar sonrası tribünlere el hareketi yapınca kırmızı kart gördü ve sahayı gözyaşları içinde terk etti. pic.twitter.com/wnG8u5bSKz — Fotomaç TV (@Fotomac_TV) November 10, 2019

Çirkin tezahüratlara karşı suskun kalmayan Taison, tezahürat yapan tribünlere topu fırlatarak tepkisini gösterdi. Yaşanan bu gelişme karşısında oldukça sinirlenen Brezilyalı futbolcu, tribünlere dönüp el işareti yapınca 82. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Saha kenarına gelirken duygu patlaması yaşayan yıldız futbolcu gözyaşlarına hakim olamadı. Dinamo Kievli futbolcular Taison'u teselli ederken eski Beşiktaşlı Dentinho da takım arkadaşına yapılan bu saldırı sonrası gözyaşlarına boğuldu. Taison'un formasını giydiği Shakhtar Donetsk takımı da sosyal medya hesabından futbolcusuna sahip çıktı.Yapılan açıklamada, ''Bu davranışları kınıyoruz. Oyuncularımızı daima destekleyip koruyacağız. Futbol otoritelerinden stadyumlarda ırkçılığı durdurmalarını istiyoruz'' ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Brezilya kulübü Corinthians da ırkçı saldırıyı kınadı. Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Brezilya ekibi, ''Nereye kadar?!

Bugün Ukrayna'da Shakhtar Donetsk ile Dinamo Kiev arasında oynanan maçta maalesef iğrenç bir ırkçı saldırıya maruz kalan Taison ve Dentinho'ya sabır diliyoruz.'' açıklamasını yaptı.









