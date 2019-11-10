Shakhtar forması giyen Taison ırkçı saldırıya uğradı! - Son dakika Avrupa’dan Futbol haberleri - Fotomaç
10 Kasım 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Avrupa’dan Futbol Haberleri Shakhtar forması giyen Taison ırkçı saldırıya uğradı!

Shakhtar forması giyen ırkçı saldırıya uğradı!

Shakhtar forması giyen Taison ırkçı saldırıya uğradı!

Premier Lig ekiplerinden forması giyen , taraftarı tarafından ırkçı saldırılara maruz kaldı. Tepkisini tribünlere dönüp el kol hareketleri ile gösteren Brezilyalı futbolcu kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Taison sahayı gözyaşları içinde terketti.

Avrupa futbolunda ırkçılık skandalları bitmek bilmiyor. Son olarak İtalya Ligi'nde Brescia forması giyen ırkçı saldırılara maruz kalmış ve tribünlere dönüp tepkisini göstermişti. Skandal ırkçı saldırılara bir yenisi eklendi ve Ligi'nde forması giyen yıldız futbolcusu , taraftarları tarafından ırkçı tezahüratlara maruz kaldı.



Çirkin tezahüratlara karşı suskun kalmayan Taison, tezahürat yapan tribünlere topu fırlatarak tepkisini gösterdi. Yaşanan bu gelişme karşısında oldukça sinirlenen Brezilyalı futbolcu, tribünlere dönüp el işareti yapınca 82. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Saha kenarına gelirken duygu patlaması yaşayan yıldız futbolcu gözyaşlarına hakim olamadı. Dinamo Kievli futbolcular Taison'u teselli ederken eski Beşiktaşlı Dentinho da takım arkadaşına yapılan bu saldırı sonrası gözyaşlarına boğuldu. Taison'un formasını giydiği Shakhtar Donetsk takımı da hesabından futbolcusuna sahip çıktı.

Yapılan açıklamada, ''Bu davranışları kınıyoruz. Oyuncularımızı daima destekleyip koruyacağız. otoritelerinden stadyumlarda ırkçılığı durdurmalarını istiyoruz'' ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan kulübü Corinthians da ırkçı saldırıyı kınadı. Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Brezilya ekibi, ''Nereye kadar?!
Bugün Ukrayna'da Shakhtar Donetsk ile Dinamo Kiev arasında oynanan maçta maalesef iğrenç bir ırkçı saldırıya maruz kalan Taison ve Dentinho'ya sabır diliyoruz.'' açıklamasını yaptı.



  1. 11.11.2019
  2. Güncelleme: 11.11.2019 00:01
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Shakhtar forması giyen Taison ırkçı saldırıya uğradı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN