Mesut ve Sead Kolasinac'a saldıran kişinin cezası belli oldu!
Premier Lig'de Arsenal forması giyen Alman asıllı Türk futbolcu Mesut Özil ve takım arkadaşı Kolasinac geçtiğimiz aylarda 2 saldırgan tarafından bıçaklı saldırıya uğramıştı.
Premier Lig'de Arsenal forması giyen Alman asıllı Türk futbolcu Mesut Özil ve takım arkadaşı Kolasinac geçtiğimiz aylarda 2 saldırgan tarafından bıçaklı saldırıya uğramıştı.
Saldırı sonrası failler yakalanmıştı. Londra'da gerçekleştirilen duruşmada, 26 yaşındaki Northover, 25 Temmuz'da yaşanan bıçaklı saldırı girişiminde Arsenal takımı oyuncularından Mesut ile Kolasinac'ın eşyalarını çalmaya çalıştığını kabul etmiş, mahkeme hakimi, suçunu daha önce itiraf eden Ashley Smith için 8 Kasım Cuma günü, Northover hakkında ise ileri bir tarihte karar verileceğini duyurmuştu.
30 yaşındaki Ashley Smith için karar bugün yapılan duruşmada belli oldu. 30 yaşındaki Ashley Smith, İngiliz Mahkemesi tarafından 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Diğer suçlu Northover için ise karar henüz verilmiş değil.
- 08.11.2019
- Güncelleme: 08.11.2019 22:24
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MHK'dan flaş karar! Herkes bu soruyu soruyor: Neden?
Toplam 2
Yorum
SERDAR İSTEDİKLERİ BUYDU İSTEDİKLERİNİ ALDILAR TÜRK FUTBOLUNDA HER YIL DÜZENLENEN BU TİYATROL ETKİNLİK SEVENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
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Tyler Boyd göz doldurdu
Toplam 2
Yorum
eray zaman gectikçe kendine gelecektir kartal kayra umut boyd kazanç olacak elneny diaby nkoulaku patlama yapamazsa giderler
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Galatasaray'da sular ısınıyor... 'Bu sezon transferleri kim yaptı?'
Toplam 1
Yorum
METİN ELPEZE GEÇEN YIL DEVRE ARASINDA Mbaye Diagne yi alacağınıza onyenkuru yu alsaydınız. Birde Fernandao satmayacaktınız
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