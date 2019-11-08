Mesut ve Kolasinac'a saldıran faillerin cezası belli oldu! - Son dakika Avrupa’dan Futbol haberleri - Fotomaç
08 Kasım 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Avrupa’dan Futbol Haberleri Mesut ve Sead Kolasinac'a saldıran kişinin cezası belli oldu!

Mesut ve Sead 'a saldıran kişinin cezası belli oldu!

Mesut ve Sead Kolasinac'a saldıran kişinin cezası belli oldu!

'de forması giyen Alman asıllı Türk futbolcu ve takım arkadaşı geçtiğimiz aylarda 2 saldırgan tarafından bıçaklı saldırıya uğramıştı.

'de forması giyen Alman asıllı Türk futbolcu ve takım arkadaşı geçtiğimiz aylarda 2 saldırgan tarafından bıçaklı saldırıya uğramıştı.

Saldırı sonrası failler yakalanmıştı. 'da gerçekleştirilen duruşmada, 26 yaşındaki Northover, 25 Temmuz'da yaşanan girişiminde Arsenal takımı oyuncularından Mesut ile Kolasinac'ın eşyalarını çalmaya çalıştığını kabul etmiş, mahkeme hakimi, suçunu daha önce itiraf eden için 8 Kasım Cuma günü, Northover hakkında ise ileri bir tarihte karar verileceğini duyurmuştu.

30 yaşındaki Ashley Smith için karar bugün yapılan duruşmada belli oldu. 30 yaşındaki Ashley Smith, tarafından 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Diğer suçlu Northover için ise karar henüz verilmiş değil.

Mesut Özil - Kolasinac olayında yeni görüntüler ortaya çıktı
  1. 08.11.2019
  2. Güncelleme: 08.11.2019 22:24
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Mesut ve Sead Kolasinac'a saldıran kişinin cezası belli oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN