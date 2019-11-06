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06 Kasım 2019, Çarşamba
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'de futbolcuların kamp isyanı

Napoli'de futbolcuların kamp isyanı

Mücadele ettiği kulvarlarda, son maçlarda istediği sonuçları alamayan takımında futbolcular, yönetim tarafından konulan bir haftalık kampa isyan ederek, kamp kurallarına uymadı.

(Serie A) ekiplerinden 'de futbolcular, kulüp yönetiminin, takımı geçen hafta sonundan bu hafta sonuna kadar kampa almasına isyan ederek, kamp kurallarına uymadı.

Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda 'un ardından ikinci sırada bulunmasına karşın dün evinde Salzburg ile 1-1 berabere kalan, Serie A'da ise son 3 haftadır galip gelemeyen Napoli'de, futbolcular ile yönetim arasında kriz çıktı.

Ligde geçen hafta sonu Roma'ya deplasmanda 2-1 yenildikten sonra kulüp yönetiminin, takımın bir sonraki haftada Genoa ile yapılacak maça kadar kampa alınması kararını futbolcular dün bozdu.

Salzburg maçının ardından Napolili oyuncular, kulüp otobüsüne binerek tesislerin bulunduğu Castel Volturno'ya gitmeyi reddederek, geceyi aileleriyle evlerinde geçirdi.

Kulübün kuralına ve teknik ekip uyarken, futbolcuların uymaması dikkati çekti.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, oyuncuların, bugün sabah idmanından sonra da yine tesislerde kampa girmeyerek evlerine gittikleri, Hirving Lozano, Eljif Elmas ile Arkadiusz Milik'in tesislerden ilk ayrılan isimler olduğu belirtildi.

Konuya ilişkin Napoli Kulübü, resmi sitesinden bir açıklama yaparak, "Kulüp, 5 Kasım Salı akşamı yaşanan takım oyuncularının davranışına atfen takımın imajını, ekonomik ve hukuki hakları ile iç disiplinini korumaya devam edecektir." ifadesi kullanıldı.

Aynı açıklamada, oyunculara basına konuşma yasağı da getirildi.

İtalyan basınına yansıyan haberlerde, Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'in, teknik direktör Carlo Ancelotti ile yolları ayırmayı düşündüğü iddiaları çıksa da öğleden sonra kulübe yakın kaynakların, başkanın, teknik direktöre güveninin tam olduğunu belirttiği ifade edildi.

İtalya'da futbol kulüpleri, zaman zaman zayıf form grafiği çizen takımı bir anlamda cezalandırmak için tesislerinde uzun süreli kampa alabiliyor. Kampa alınan futbolcular, bu süre zarfında evlerine gidemiyor ve tesislerde kalıp, sadece antrenman yapıp dinleniyor.

  1. 06.11.2019
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